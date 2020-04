14:23 Uhr

Fahrerin abgelenkt: Unfall auf der A 96 bei Bad Wörishofen

Geduldsprobe für viele Autofahrer auf der A 96: Gut eine dreiviertel Stunde musste die Autobahn nach einem Unfall Höhe Bad Wörishofen gesperrt werden.

Vermutlich weil sie abgelenkt war, kam am Dienstagabend eine 27-jährige Fahrerin eines Kleintransporters auf der A 96 in Höhe Bad Wörishofen auf die linke Fahrbahn. Ein 35-jähriger Autofahrer versuchte mit einer Vollbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern, krachte dabei aber gegen die Mittelschutzplanke. Dadurch wurde sein Auto erheblich beschädigt, so die Polizei. Für die Bergung der Fahrzeugteile musste die Richtungsfahrbahn für ca. 45 Minuten gesperrt werden. Zur Unterstützung war die freiwillige Feuerwehr aus Türkheim mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. An dem Auto und den Schutzplanken entstand Sachschaden von rund 8000 Euro.

