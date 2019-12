vor 38 Min.

Familienstreit: Frau beißt Verwandter in den Finger

Am späten Heiligabend ist in Tussenhausen ein Familienstreit eskaliert.

Von wegen stille Nacht: Am späten Heiligabend ist es in Tussenhausen bei einer Familienfeier zum Streit gekommen. Dabei biss eine 36-Jährige eine 38-jährige Verwandte in den Finger und verletzte sie dadurch laut Polizei leicht. Die 36-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung rechnen. Warum die Frau derart in Rage geriet, lässt der Polizeibericht offen. (mz)

