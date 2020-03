vor 33 Min.

Fenster-Sanierung im Mindelheimer Rathaus wird teuer

Wehe, es stürmt und regnet: Dann dringt durch die Fenster im Mindelheimer Rathaus Wasser ein. Die Stadt will deshalb heuer die Fenster austauschen und die Fassade erneuern.

Plus Bei Sturm und Regen sind die Fenster undicht. Außerdem sollen neue Stellen in der Stadtverwaltung geschaffen werden. Bei den Einnahmen ist Besserung in Sicht.

Von Johann Stoll

Die Stadt Mindelheim rechnet in diesem Jahr wieder mit steigenden Einnahmen. Die Gewerbesteuer kalkulierte Kämmerer Wolfgang Heimpel im Vorjahr lediglich mit 6,5 Millionen Euro. Für 2020 zeigt er sich optimistischer. Diese Steuer dürfte um 1,5 Millionen Euro höher ausfallen, also bei acht Millionen Euro liegen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Die Einkommenssteuer ist so hoch wie nie Um rund 550.000 Euro erhöhen sich auch die Einnahmen aus Einkommenssteuerbeteiligung, Umsatzsteuerbeteiligung und Familienlastenausgleich. Mit neun Millionen Euro an Einkommenssteuern tragen auch die Beschäftigten zur Finanzierung der Stadt Mindelheim wie noch nie bei. Ihr Anteil steigt um 400.000 Euro. Den Einnahmen stehen teils deutliche Steigerungen bei den Ausgaben gegenüber. Die Kreisumlage steigt sogar besonders deutlich an, weil die starke Steuerkraft Mindelheims vor zwei Jahren zugrunde gelegt wird. Mindelheim überweist heuer rund 11,7 Millionen Euro an den Landkreis. Das sind 1,62 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Für die kommenden Jahre kann die Stadt dann wieder mit einer niedrigen Kreisumlage rechnen, auch wenn der Hebesatz bei 44,4 Prozentpunkten stabil bleiben sollte. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Angestellte bekommen 1,06 Prozent mehr Lohn Für Nachfragen aus dem Kreis der Stadträte sorgten die Ausgaben fürs Personal. Um 8,75 Prozent steigen diese heuer an. Der Haushalt wird damit mit 10,28 Millionen Euro belastet. Im Vorjahr waren es noch 9,45 Millionen Euro. Die geringste Rolle spielen dabei Tarifsteigerungen. Angestellte bekommen 1,06 Prozent mehr. Das ist das Gros der Beschäftigten im Rathaus. Beamte erhalten 3,2 Prozent mehr. Angestellte hatten bereits früher höhere Bezüge erhalten. Rund 470.000 Euro gibt die Stadt für zusätzliches Personal aus. In der Kläranlage wurde eine neue Fachkraft eingestellt. Aufgestockt wurde auch die EDV-Abteilung mit einer weiteren Fachkraft und einer Hilfskraft. Hintergrund ist, dass der bisherige Leiter in Ruhestand geht und Nachfolger eingearbeitet werden müssen. Hinzu kommt, dass die Stadt auch die EDV-Ausstattung für die Grund- und Mittelschule betreut. Bis Ende 2022 will die Grundschule digital sein. Das erfordert insgesamt Investitionen über eine halbe Million Euro. 260.000 Euro davon kommen vom Freistaat Bayern. Mehrkosten bei Mindelheimer Sing- und Musikschule Eine Stelle mehr wird auch im Einwohnermeldeamt geschaffen, ebenso im Standesamt und in der Kämmerei. Mehrkosten fallen auch bei der städtischen Sing- und Musikschule durch eine Höhergruppierung an, erläuterte Bürgermeister Stephan Winter bei den Haushaltsberatungen im Verwaltungs-, Finanz- und Werkausschuss. Zu einer Neubesetzung kommt es in der Friedhofsverwaltung. Für die Übergangszeit würden auch hier Mehrkosten anfallen. Der Bauhof bekommt zur Pflege der Grünanlagen einen weiteren Mitarbeiter. Die Abteilung Forst wird um einen Waldarbeiter aufgestockt angesichts der starken Sturmschäden in jüngster Zeit und der damit erhöhten Gefahr durch den Borkenkäfer. Und nicht zuletzt ist eine Personalmehrung bei den Kindereinrichtungen notwendig. „Wir sind eine wachsende Stadt, und deshalb wächst auch der Personalbestand“, sagte Winter. Die Haushaltsberatung im Überblick Noch ist der Haushalt nicht verabschiedet. Das nimmt sich der Stadtrat für den 23. März vor. Im Finanzausschuss gab es aber bereits grünes Licht für weitere wichtigste Vorhaben: Rathaus: Fassadensanierung und Austausch der Fenster im Süden und Westen des Gebäudes. Kosten: 300.000 Euro in diesem Jahr.

Feuerwehr Mindelheim : Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeugs bis Ende 2021 für 500.000 Euro.

: Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeugs bis Ende 2021 für 500.000 Euro. Umbau der Mensa der Grund- und Mittelschule: 335.000 Euro.

Stadtkapelle: Zuschuss fürs Musikerheim: 300.000 Euro.

Kindertagesstätte St. Vitus Nassenbeuren: Bis Ende 2021 1,9 Millionen Euro.

Kindertagesstätte St. Stephan : Bis Ende 2021 4,5 Millionen Euro.

: Bis Ende 2021 4,5 Millionen Euro. Kindertagesstätte Marcellin-Champagnat: Gesamtaufwand über 2,75 Millionen Euro. Lesen Sie auch: Warum Mindelheim so viele Fördergelder abschöpft

Themen folgen