vor 17 Min.

Feuer in Tiefgarage: Zwei Autos in Bad Wörishofen ausgebrannt

Bei einem Tiefgaragen-Brand in Bad Wörishofen sind am Montagmorgen zwei Fahrzeuge ausgebrannt. Die Polizei ermittelt nach der Brandursache. Es gab keine Verletzte.

In der Bürgermeister-Stöckle-Straße in Bad Wörishofen sind zwei Fahrzeuge in einer Tiefgarage ausgebrannt. Es gibt keine Verletzten, die Brandursache ist unklar.

Bei einem Brand in der Tiefgarage in Bad Wörishofen sind am frühen Montagmorgen zwei Fahrzeuge ausgebrannt. Verletzte habe es nicht gegeben, meldet die Polizei. Um kurz nach 6 Uhr morgens hatte die Polizei die Meldung erhalten, dass aus einer Garage im Stadtzentrum, in der Bürgermeister-Stöckle-Straße, Rauch austritt.

Ermittlungen nach Tiefgaragen-Brand in Bad Wörishofen

Zum Zeitpunkt des Brandes hatten sich laut Polizei keine Personen in der Tiefgarage befunden. Die Ermittlungen nach der Ursache des Brands dauern an. (AZ)

