09:00 Uhr

Flugbetrieb am Allgäu-Airport startet wieder mit 50 Verbindungen

Plus Der Corona-Plan: schrittweise zurück zur Normalität. 50 Ziele stehen im Sommerflugplan.

Von Daniel Halder

Noch ist der Allgäu Airport-Flugplan mehr als übersichtlich: Vier Verbindungen der Wizzair von und nach Osteuropa gab es in den vergangenen Tagen. An Fronleichnam - sonst ein geschäftiger Reisetag in den Pfingstferien - starten gerade mal zwei Flieger nach Serbien, außerdem landet noch die Maschine aus Varna an der bulgarischen Schwarzmeerküste. Immerhin.

Allgäu Airport Memmingerberg wegen Corona zeitweise geschlossen

Im April ging fast gar nichts. Alle Linien-Flüge waren gestrichen, der Allgäu Airport zeitweise geschlossen. Seit Mai fliegt zumindest Wizz-air wieder vereinzelt – „und nun wird es wöchentlich mehr“, freut sich Airport-Sprecherin Marina Siladji auf Nachfrage.

Airport-Geschäftsführer Ralf Schmid schätzt, dem Flughafen fehle pro Monat eine halbe Million Euro, wenn nicht geflogen werde. Seit einiger Zeit wird der Betrieb nun langsam hochgefahren. 50 Ziele umfasst der neue Flugplan, der ab Ende Juni/Anfang Juli gelten soll. Fast alles, was im Sommerflugplan am Flughafen Memmingen vorgesehen war, wird wieder bedient. Wenngleich in anderer Frequenz – manche Verbindungen sind ausgedünnt, andere starten erst später im Sommer.

Einzelne Ryanair-Verbindungen sind gestrichen

Gestrichen wurden die Ryanair-Verbindungen nach Zadar in Kroatien und Sevilla in Spanien. Vor allem der Wegfall von Zadar überrascht, da die Fluglinie die Adria-Stadt offensiv als Urlaubsziel bewirbt und die Einreiseregeln in Kroatien nicht sehr restriktiv sind. „Die Airlines teilen uns die Gründe für ihre Entscheidungen nicht mit“, sagt die Flughafen-Sprecherin. Richtig voll dürfte es am Allgäu Airport ab Juli werden. Die Fluggesellschaft Ryanair nimmt dann einen Großteil ihrer Flüge ab Memmingen wieder auf. Unter anderem geht es fünfmal pro Woche nach Mallorca. Andere Verbindungen starten später im Sommer.

Neu hinzugekommen ist ein Ziel mit Wizzair: Dreimal wöchentlich geht es ab 11. Juli nach Larnaca auf Zypern. Siladji verweist darauf, dass alle Ziele und Daten im Sommerflugplan „Stand heute“ gelten. Die Situation könne sich aber jederzeit ändern. Man müsse abwarten, wie sich beispielsweise die Ryanair-Flüge nach London entwickeln, wenn die Briten an der zweiwöchigen Quarantäne-Pflicht für Einreisende festhält. Offene Fragen gibt es auch noch bei den Flügen mit Corendon nach Antalya in die Türkei, die ab 29. Juni wieder starten sollen.

