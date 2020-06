vor 42 Min.

Frau bei Attacke in Bad Wörishofen schwer verletzt

Ein Jugendlicher greift am späten Abend unvermittelt eine 57-Jährige an. Die Polizei bittet jetzt die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem Unbekannten.

Von Markus Heinrich

Eine 57-jährige Frau wurde in Bad Wörishofen bei einer unvermittelten Attacke schwer verletzt. Das berichtete die Polizei am Sonntag. Ein bislang unbekannter Jugendlicher sei auf die Frau zugerannt und habe sie mit voller Wucht gegen die Schulter gestoßen. Die Frau, die gerade auf ihr Fahrrad steigen wollte, stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Der Jugendliche rannte nach der Attacke in Bad Wörishofen davon

Passiert ist das Ganze bereits am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr, an der Westseite der Apotheke im Hagenmahd. Der Jugendliche sei von der nördlichen Gebäudeseite her auf die Frau zugerannt und dann auch wieder in diese Richtung davongelaufen. Die Polizei Bad Wörishofen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08247/96800

