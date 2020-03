Frauen wählen in Mindelheim keine Frauen

Plus Die Frauenquote im neuen Mindelheimer Stadtrat ist alles andere als hoch. Unser Autor sucht Gründe dafür.

Hier ein Sitz mehr, dort zwei weniger: Im großen und ganzen haben die Mindelheimer Wählerinnen und Wähler Stabilität mit etwas grüner Note gewählt. Der neue Stadtrat bietet die Gewähr, dass Bürgermeister Stephan Winter auch in den kommenden sechs Jahren vernünftige Partner an seiner Seite weiß. Hier geht es zum dazugehörigen Artikel: Was sich im Mindelheimer Stadtrat ändert

Natürlich schmerzt es die CSU, dass sie zwei Sitze verloren hat. Die Partei ist aber mit vielen jungen Gesichtern ein gewisses Risiko eingegangen. Und mit Ursula Kiefersauer hat die Partei eine Stimmenbringerin an die Bürgergemeinschaft verloren, auch wenn sie manchmal unbequem war. Aber auch bei der BG ging die Rechnung nicht auf. Es blieb bei drei Sitzen. Hier wurde Christel Lidel verdrängt. Die Frauenquote in Mindelheim ist sehr niedrig Ein ganz trauriges Kapitel ist das Thema Frauen. Nur noch zwei haben den Sprung geschafft. Zwei von 24! Hier kann man keiner Partei oder Gruppierung einen Vorwurf machen. Auf jeder Liste fanden sich Frauen, die gut in einen Stadtrat gepasst hätten. Bei den einen war das etwas mehr der Fall, bei den anderen etwas weniger. Nur wählen muss man diese Kandidatinnen eben auch. Wieder einmal hat sich gezeigt, dass Frauen in Mindelheim offenbar keine Frauen wählen.

