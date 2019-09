Gleich zwei verkaufsoffene Sonntage hintereinander

Vier Mal im Jahr dürfen erstmals in diesem Jahr die Geschäfte in Bad Wörishofen an einem Sonntag öffnen. An den kommenden beiden Wochenende lockt die Kneippstadt gleich mit zwei verkaufsoffenen Sonntagen hintereinander: Am Sonntag, 8. September im Rahmen der „Südtiroler Meile“ und dann gleich am darauf folgenden Sonntag, 15. September, bei der „Neuen Meile“ mit Oldtimermarkt (Foto).