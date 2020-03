11:32 Uhr

Großes Lob für "echte Gestalterinnen“ in Erkheim

Landtagspräsidentin Ilse Aigner würdigt beim Landfrauentag in Erkheim das Engagement der Bäuerinnen.

Ein politisches Schwergewicht war beim Unterallgäuer Landfrauentag in der Erkheimer Festhalle zu Gast. Kreisbäuerin Margot Walser aus Pleß hatte Landtagspräsidentin Ilse Aigner ( CSU) zu der alljährlichen Veranstaltung eingeladen. Die frühere Bundeslandwirtschaftsministerin bot vor den Landfrauen und regionaler Polit-Prominenz einen Querschnitt über aktuelle Themen. Ihr eigentliches Thema „Region gestalten“ sieht Aigner beim „quasi institutionellen Partner“, den Landfrauen, besonders gut aufgehoben. „Fernab von aller Ideologie“ agierten hier die Praktikerinnen, während sich der politische Diskurs im Lande radikal verändere. „Es wird mehr übereinander gesprochen, als miteinander“, bemängelte sie.

Umweltschutz nicht gegen die Landwirtschaft ausspielen

„Echte Gestalterinnen, zupackend, kreativ, engagiert“, das zeichne die Landfrauen aus, lobte die Landtagspräsidentin. Hier gehe es um Selbstbewusstsein – nicht als Vorstufe der Arroganz, sondern als Ausdruck der Selbstreflexion. „Unsere Bauern und Bäuerinnen sind es, die die einzigartige Schönheit unserer Heimat erhalten – auch durch ihr ehrenamtliches Engagement für das Gemeinwohl.“ Auch zum Thema Naturschutz bezog Aigner Stellung: „Wir wissen um Eure Leistungen und sind dankbar. Wir werden nicht den Umweltschutz gegen die Landwirtschaft ausspielen“, versprach sie.

„Als Landtagspräsidentin zur parteipolitischen Neutralität gehalten“, monierte Aigner dennoch die Extreme in der polarisierten Gesellschaft, die sich auch in den Parlamenten abbilden. „Die Vorgänge in Thüringen haben hohe Wellen geschlagen.“ Die Politik sieht Aigner dabei aber auch „in einem Teufelskreis gefangen“. Der Kompromiss als Kern unserer Demokratie werde in Gesellschaft und Politik immer schwieriger, erfahre teils deutliche Ablehnung.

Weiter ging Landtagspräsidentin Aigner auf den besonderen Zuspruch „für die Radikalen im Osten Deutschlands“ ein. Sie sprach von der fehlenden Aufarbeitung des NS-Unrechts. Zudem „fühlen sich dort ganze Regionen zurückgelassen“. „Das hier bei uns so schätzenswerte soziale Netz der ländlichen Regionen, das gibt es in vielen Bereichen des Ostens so nicht.“

In der Region ist man noch nah beieinander

„Das fehlende Verständnis zwischen Stadt und Land“, das die Landtagspräsidentin monierte, wurde von Kreisbäuerin Margot Walser zwar ebenfalls konstatiert. Letztlich sei man in der Region jedoch noch nah beinander. Ein Faktum, das auch Hans-Joachim Weirather (FW) in seinem letzten Grußwort als Landrat an die Landfrauen hervorhob. Dies unterstrich auch die Teilnahme des Memminger Oberbürgermeisters Manfred Schilder (CSU), der ebenso wie der frühere bayerische Landwirtschaftsminister Josef Miller und Staatssekretär Klaus Holetschek aus dem nicht kreisangehörigen Memmingen als Gast gekommen war.

Auch heuer wurden die Spenden der Besucher wieder sozialen Einrichtungen übergeben. 550 Euro gingen an das Haiti-Projekt von Siegfried Joos, weitere 550 Euro an die Lebenshilfe Memmingen. (wam)

