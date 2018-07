09.07.2018

Jubel!

Besonderer Besuch aus Italien

Traditionell kommen am zweiten Frundsbergfest-Wochenende Besucher aus Italien nach Mindelheim. Die „Sbandieratori Sansepolcro“ bereichern die Festkulisse mit prachtvoll gewandeten Edelleuten, Musikanten und den traditionellen Fahnenschwingern.

Sie vollführten mit ihren farbenprächtigen Fahnen wahre Kunststücke. Fast wie Schmetterlinge flogen die Banner durch die Luft. Die Zuschauer waren begeistert und sparten nicht mit Applaus.

Schon 1953 wurde die Fahnenschwingergruppe in der Renaissance-Stadt Sansepolcro in Mittelitalien gegründet. Es ist die älteste heute noch auftretende Gruppe. Zu den Kunststücken der Fahnenschwinger spielten Trommler und Trompeter auf, die zur Gruppe gehörten. Kleine Buben traten ebenso auf wie erfahrene Künstler, die mit drei Fahnen gleichzeitig arbeiteten und dabei Hände und Füße benutzten. Nach diesem Spektakel flanierten die Besucher noch durch Mindelheims Altstadtgassen, genossen Lagerfeuerromantik, Wein, Bier und Leckereien. Auch der Regen am Freitagabend setzte dem Festvergnügen kein Ende.

Nach einer kurzen Nacht trafen sich die Unermüdlichen dann schon am Samstagvormittag wieder zum Bauernmarkt und bei strahlendem Sommerwetter platzte die Altstadt am Abend dann aus allen Nähten.

Auch am zweiten Festwochenende scheint das neue Sicherheitskonzept aufzugehen, denn größere Zwischenfälle wurden nicht gemeldet. (ug/ulf)

Mehr Bilder von den italienischen Fahnenschwingern unter

mindelheimer-zeitung.de/bilder

