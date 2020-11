11:21 Uhr

Junge Männer weigern sich, Maske zu tragen

Zwei junge Unterallgäuer weigerten sich beharrlich, in einem Mindelheimer Verbrauchermarkt die vorgeschriebene Mund-Nasen-Maske zu tragen.

Die beiden 20-Jährigen zeigten sich in einem Mindelheimer Verbrauchermarkt "beratungsresistent", so die Polizei.

Obwohl das Verkaufspersonal sie mehrfach dazu aufforderte, haben sich zwei 20-Jährige am Freitagabend in einem Verbrauchermarkt in Mindelheim geweigert, den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. „Da sich die Heranwachsenden beratungsresistent zeigten, wurde die Polizeiinspektion Mindelheim verständigt“, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten nahmen die Personalien der Maskenverweigerer auf und erstatteten Anzeige. (mz)

