20.02.2020

Klare Linien, leuchtende Farben

Karl Boesen zeigt seine Aquarelle beim Kunstverein

Von Tina Schlegel

Die zweite Ausstellung des Kunstvereins Mindelheim in diesem Jahr entführt die Besucher in leuchtende Landschaften und eine Welt aus „Licht und Schatten“, so der Titel der Ausstellung von Hans Boesen.

Er blieb bislang ein wenig im Hintergrund, der aus München stammende Wahlmindelheimer. 1999 ist er mit Eintritt ins Rentenalter von München ins Unterallgäu gezogen und seitdem auch im Kunstverein. Boesen hat Maschinenbauwesen studiert und eine intensive Schulung im maßstabsgerechten Zeichnen durchlaufen und sich zunächst mit Ölmalerei auseinandergesetzt.

Während seiner Arbeitszeit am Max Planck Institut in München lernte er allerdings einen Architekten kennen und gemeinsam begannen sie, Pläne als Aquarelle aufzuarbeiten. Das war in den 80-er Jahren die Geburtsstunde einer Künstlerfreundschaft, die nicht selten in einen inspirierenden Wettbewerb mündete, die aber vor allem seine Leidenschaft für das Aquarell-Zeichnen bis heute prägt.

Boesen hat eine besondere Vorliebe für mediterrane Landschaften, für die Toskana etwa oder auch Umbrien. Er ist mit Skizzenblock und Fotoapparat unterwegs und sammelt in der Natur Eindrücke für seine Aquarelle.

Aus Platzgründen hat er die Ölmalerei zurückgestellt, doch auch seinen Aquarellen wohnt nicht nur eine ungeheure Leuchtkraft inne, sie besitzen auch eine bestechend klare Linie, etwa für die feinkonturierten Äste seiner zahlreichen Bäume.

Auch wenn Boesen im Kunstverein noch nicht so oft in Erscheinung getreten ist, so sind seine Bilder manchen vielleicht schon begegnet, denn Boesen war ein fleißiger Aussteller in den vergangenen Jahren: Neben den beiden Dauerausstellung im Landhotel Hartenthal und in der VR-Bank in Mindelheim kann er auf über 60 Ausstellungen zurückblicken, ungefähr die Hälfte davon waren Einzelausstellung, seine erste war in Köln. „Oft waren die Ausstellungen sogar parallel“, erzählt er lachend, das sei dann schon ein ganz schöner Aufwand gewesen, aber es habe ihm immer viel Freude gemacht.

Man findet in seinen Bildern aber nicht nur mediterane Landschaften. Sehr zur Freude der zahlreichen Besucher der Vernissage entdeckt man immer wieder auch die Region – liebevoll in Farbe, in „Licht und Schatten“, in verschiedene Jahreszeiten gebannt. Das Kloster Andechs am Ammersee gehört dabei wie die Lindenallee in Nassenbeuren zu Motiven, die er immer wieder und auch zu verschiedenen Jahreszeiten gemalt hat. Wunderschön auch die Herbstfarben seiner Bilder vom Englischen Garten in München, bei denen man geradezu versucht ist, nach den goldfarbenen Laubblättern zu greifen.

Die Ausstellung kann noch bis 26. Februar immer dienstags und mittwochs von 16 bis 18 Uhr und zusätzlich sonntags von 14 bis 17 Uhr besucht werden.

