Geschmackssache?! Warum der Türkheimer Gemeinderat in Irsingen alles richtig macht

Natürlich muss ein Gemeinderat die Ausarbeitung eines kniffligen Bebauungsplanes an Profis übertragen, um nicht später böse Überraschungen zu erleben.

Kommunalpolitiker brauchen fachkundigen Rat und Unterstützung. Sie brauchen Vorschläge, Ideen, Auswahlmöglichkeiten und Rechtssicherheit als Grundlage für weitreichende Entscheidungen

Die Vorgaben an die Planer muss die Kommunalpolitik klar formulieren, schließlich sind es dann ja auch die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die sich mit den betroffenen Grundstücksbesitzern und Häuslebauern vor Ort auseinander setzen müssen.

Dafür ist der Bebauungsplan für den Irsinger Ortskern ein Paradebeispiel: Vom ersten Moment an war es dem Türkheimer Gemeinderat wichtig, das der Dorfcharakter im beschaulichen Irsingen erhalten werden muss. Das wurde immer klar formuliert. Muss das dann gleich dazu führen, dass ein Bürokratie-Monster entsteht?

Die gemeinde gibt "Leitplanken" vor - den Rest regelt der Markt, der Geschmack und der Geldbeutel des Bauherren

Klar, einige reglementierende Grundsätze müssen gelten, damit es nicht zu einem wild wuchernden Flickenteppich kommt. Das ist in jedem neuen Baugebiet so. Doch gerade Türkheim setzt aktuell Maßstäbe, indem in den neuen Neubaugebieten so wenige zwingende Vorgaben wie nur möglich gemacht werden. Die Gemeinde gibt grundsätzliche „Leitplanken“ vor – den Rest regelt der Markt, der Geschmack und letztlich auch der Geldbeutel des Bauherren, die sich hier ihren Traum vom Traumhaus verwirklichen wollen – und nicht das Traumhaus eines Planers bauen.

Über Geschmack kann man nicht streiten und ob nun jemand eine „Toskanische Villa“ braucht oder nicht – muss das ein von der Gemeinde bezahlter Planer infrage stellen? Der Profi sollte sich vielmehr als Berater denn als „Besserwisser“ verstehen, Vorschläge machen, Varianten vorstellen und Lösungen aufzeigen – letztlich aber die Vorstellungen des Gemeinderates planerisch umsetzen.

Bis zur nächsten Sitzung hat das für Irsingen beauftragte Planungsbüro da noch einige Hausaufgaben.