Klinik-Auslagerung im Unterallgäu ist das Gegenteil von Aufbruch

Plus Vier Bereiche der Unterallgäuer Kliniken werden ausgelagert. Für die untersten Lohngruppen heißt das: Sie bekommen weniger Geld. Und was ist mit der Führungsetage?

Die 36 Beschäftigten von Reinigung, Bettenzentrale, Hauswirtschaft und Küche der Kliniken Mindelheim und Ottobeuren können erleichtert aufatmen. Unter dem Strich werden sie durch die Auslagerung nicht schlechter gestellt. Das ist ein Erfolg des Betriebsrates und der Gewerkschaft Verdi. Anders sieht es mit all jenen aus, die in diesen Bereichen neu ins Unternehmen kommen.