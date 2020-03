14:36 Uhr

Landratskandidaten stehen Rede und Antwort

Bei der MZ-Podiumsdiskussion sprechen die Landratskandidaten Rainer Schaal, Daniel Pflügl, Alex Eder und Michael Helfert über politische Themen und Persönliches.

Von Johannes Schlecker

Während die Unterallgäuer bei der Landratswahl am 15.März die Qual der Wahl haben, können die benachbarten Memminger dem Ergebnis relativ gelassen entgegensehen – zumindest, wenn es um das Thema Klinikfusion geht. Denn alle vier Bewerber um das höchste Amt im Landkreis wollen sich im Fall ihrer Wahl weiteren Gesprächen mit dem Krankenhaus Memmingen nicht verweigern. „Die Tür ist noch nicht zu“, erklären die Kandidaten unisono. Aber auch bei vielen anderen Themen gehen die Meinungen von Alex Eder ( Freie Wähler), Michael Helfert ( SPD), Daniel Pflügl (Grüne) und Rainer Schaal ( CSU) nicht allzu weit auseinander. Das wird bei der Podiumsdiskussion der Mindelheimer Zeitung und der Memminger Zeitung in der Hawanger Festhalle deutlich.

Den Säbel lassen die vier Bewerber an diesem Abend weitestgehend stecken. Ab und an wird aber das Florett herausgeholt. So sind vor allem Schaal und Pflügl bei der Frage, ob es denn angesichts des Tierskandals in Bad Grönenbach eine Obergrenze bei der Anzahl der Rinder auf einem landwirtschaftlichen Betrieb geben sollte, unterschiedlicher Auffassung. Und auch beim Bau von Radwegen werden, zumindest bei Detailfragen, unterschiedliche Ideen präsentiert.

800 Besucher verfolgen die MZ-Podiumsdiskussion mit den Landratskandidaten vor der Kommunalwahl

Auch gegen Ende des Wahlkampfs scheint das Verhältnis zwischen den Bewerbern gut zu sein. Sie duzen sich und lachen auch mal bei einer humorvollen Antwort des Kontrahenten. Neben politischen Themen erfahren die rund 800 Besucher der Podiumsdiskussion aber auch persönliche Dinge. Dass auch ein Landratskandidat etwas auf dem Kerbholz haben kann, beweisen die Antworten auf die Frage, ob sie denn schon einmal etwas Verbotenes getan haben. Wobei die Delikte nach Angaben der Bewerber schon verjährt sind. So gibt Rainer Schaal zu, dass er schon Bußgelder wegen Verstößen im Straßenverkehr bezahlen musste. Auf Nachfrage erklärt er, er sei auch mal 25 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs gewesen. „Ich habe aber daraus gelernt und fahre jetzt ordentlich“, so der 53-Jährige. Bei Michael Helfert waren es die verbotene Zigarette, die er mit 15 Jahren geraucht hat, und der nächtliche Besuch eines Freibades. Alex Eder hat nach eigenen Angaben schon einmal bei einem Sehtest geschummelt. Wie er das gemacht hat, will er aber nicht verraten. Daniel Pflügl gibt keine Details seiner Jugendsünden preis. Er sei aber schon „ein Lausbub“ gewesen, erklärt der Kriminalhauptkommissar verschmitzt.

Der Mauerfall hat zwei der Unterallgäuer Landratskandidaten politisch geprägt

Auf die Frage, welche politischen Momente ihn denn geprägt haben, erklärt Alex Eder, dass er mit sieben Jahren den Mauerfall vor dem Fernseher verfolgt habe und sehr beeindruckt von den vielen Tausend Menschen auf der Berliner Mauer gewesen sei. Sein persönliches Highlight war aber, als die Freien Wähler ihn gefragt haben, ob er für sie als Landrats-Kandidat im Unterallgäu antreten wolle. Für Michael Helfert war der Mauerfall ebenfalls ein „prägender Moment“. Er habe sogar an Silvester 1989/90 am Brandenburger Tor mitgefeiert. Rainer Schaal nennt dagegen den sauren Regen und das Waldsterben in seiner Jugend. „Gute Politik hat es geschafft, das zu ändern“, ist er überzeugt. Daniel Pflügl erinnert sich an viele politische Momente – aber an keinen, der ihn persönlich geprägt hat. Er bringt stattdessen die Erziehung in seiner Familie ins Spiel. „Ich habe gelernt, dass vor Gott alle Menschen gleich sind – egal woher sie kommen und welche Hautfarbe sie haben.“

Die Mischung aus persönlichen Fragen und kommunalpolitischen Themen scheint vielen noch unentschlossenen Besuchern ein wenig bei ihrer Entscheidungsfindung geholfen zu haben. Wusste zu Beginn der Podiumsdiskussion noch gut ein Drittel nicht, wen sie oder er wählen soll, waren es bei der Abstimmung am Ende der über zweistündigen Veranstaltung nur noch ein paar Finger, die in die Höhe gereckt werden.

Hier finden Sie ein Video der kompletten Veranstaltung sowie weitere Themen, die bei der MZ-Podiumsdiskussion mit den vier Unterallgäuer Landratskandidaten zur Sprache kamen:

Diskussion: Soll Kreis Geld für Airport ausgeben?

Flexibus: Von Stellschrauben und Geburtsfehlern

Kliniken: Versorgung im Notfall muss erhalten bleiben

Wie groß ist in der Landwirtschaft zu groß?

Themen folgen