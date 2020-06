17:00 Uhr

Mann geht mit Schlagstock auf seine Verlobte los

Schwer verletzt wurde am Donnerstag eine Frau, als ihr Verlobter mit einem Schlagstock auf sie losging. Schon tags zuvor war die Polizei vor Ort gewesen, weil er auf die Frau eingeschlagen hatte.

Von Ulf Lippmann

Der 42 Jahre alte Mann, der sich bereits am Mittwoch mit seiner Verlobten eine lautstarke und körperliche Auseinandersetzung geliefert hatte, hat am Donnerstag schon wieder zugeschlagen.

Er stieg in die Wohnung eines anderen Mannes ein

Wie die Polizei mitteilte, stieg er in die Wohnung eines Mannes ein und traf diesen dort mit seiner Verlobten an. Er griff einen zufällig dort herumliegenden verbotenen Schlagstock und prügelte auf die Frau ein, sodass sie stark blutende Platzwunden am Kopf erlitt. Ein Rettungswagen brachte sie mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Gegen den Täter wurde ein Haftbefehl erlassen

Der Mann wurde festgenommen und es wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen. Danach wurde er auch er in ein Krankenhaus gebracht.





