20 Menschen, 60 Tiere und ein Zirkus-Spektakel in Mindelheim

Plus Nach einer langen Corona-Pause gastiert nun wieder ein Zirkus auf der Mindelheimer Schwabenwiese. Wir haben die Familie William und ihre Tiere vorab besucht.

Almosen statt Applaus: Für Zirkusse war und ist Corona ein richtiger Drahtseilakt. Die Pandemie entzog vielen Artisten ihre Existenzgrundlage, denn lange Zeit konnten keine Vorstellungen stattfinden. Um zu überleben, mussten die Zirkusleute während des Lockdowns nicht selten betteln gehen und auch für ihre Tiere um Futterspenden bitten.