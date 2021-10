Ausstellung: Mindelheim wird wieder zur Galerie des Fotoclubs

Der Fotoclub Mindelheim stellt seine Bilder auch in diesem Jahr in den Geschäften der Altstadt aus. Der Vorsitzende hofft, dass 2022 die Mindelheimer Fototage wieder möglich sind.

Durch die Mindelheimer Altstadt zu bummeln und dabei quasi nebenbei noch eine Ausstellung zu besuchen, das ermöglicht der Mindelheimer Fotoclub auch in diesem Jahr. Wegen Corona verzichtet er zum zweiten Mal in Folge auf die Jahresausstellung im Forum und verwandelt stattdessen die Schaufenster und Innenräume der Geschäfte in eine Galerie.

Auf die Idee dazu waren die Fotografinnen und Fotografen schon im vergangenen Jahr gekommen, als sie sich schweren Herzens entschieden hatten, wegen der Corona-Beschränkungen auf die Ausstellung im Forum zu verzichten. Theoretisch wären die Mindelheimer Fototage – sonst alle zwei Jahre eine feste Größe im Mindelheimer Veranstaltungskalender – in diesem Jahr zwar möglich gewesen, aber für den Verein der Aufwand ein Hygienekonzept auf die Beine zu stellen und die Einhaltung der 3G-Regel zu überprüfen, einfach zu groß. In weiser Voraussicht hatte Robert Seitz, der Vorsitzende des Fotoclubs deshalb schon im vergangenen Jahr angekündigt, die Mindelheimer Fototage mindestens auf 2022 zu verschieben.

Bis 14. November sind die Bilder des Mindelheimer Fotoclubs in den Geschäften zu sehen

Um bis dahin nicht in Vergessenheit zu geraten und weil es einfach zu schade wäre, all die schönen Bilder nicht zu zeigen, sind sie nun von Sonntag, 31. Oktober, bis Sonntag, 14. November, in den Schaufenstern und Geschäften zu sehen.

Dass sich wieder so viele Einzelhändler bereiterklärt haben, bei der Aktion mitzumachen, freut Robert Seitz besonders. Schon im vergangenen Jahr hätten ihn die positive Resonanz der Geschäftsleute und ihre Bereitschaft, wichtige Schaufenster für die Ausstellung zur Verfügung zu stellen, „fast umgehauen“, so der Vorsitzende.

12 Bilder Fotoclub-Wettbewerb in Mindelheim: "Kinder in Action" Foto: Fotoclub Mindelheim

In diesem Jahr sind in den Geschäften vielfach Fotos zu sehen, die einen Bezug haben zu dem, was dort verkauft wird. Und auch wenn das nicht immer geklappt hat: Sehenswert sind die Bilder des Fotoclubs allemal. Und wer weiß: Vielleicht sind im nächsten Jahr dann ja auch wieder die Mindelheimer Fototage möglich mit Workshops, Multivisionsshows und allem drum und dran. Robert Seitz und sicher auch die übrigen Mitglieder des Fotoclubs hoffen es jedenfalls.