Der Mindelheimer Johannes Fickel ist in vielen Filmen zu sehen

Plus Was Johannes Fickel aus Mindelheim als Kleindarsteller bei Dreharbeiten alles erlebt und erträgt.

Lange Drehtage, stundenlanges Warten auch bei klirrender Kälte – Komparsen oder Kleindarsteller müssen in erster Linie viel Geduld und Durchhaltevermögen beweisen. Ob sie dann auch tatsächlich im Fernsehen oder Kino zu sehen sind, zeigt sich erst Monate später bei der Ausstrahlung. In Casting-Agenturen sind trotzdem viele Menschen wie Johannes Fickel aus Mindelheim angemeldet. Um eine Filmszene lebendig zu gestalten, werden sie gebucht. Während Komparsen nur im Hintergrund agieren, haben Kleindarsteller meist schon eine kurze Sprech- und Spielrolle und die bessere Chance, dann auch tatsächlich im Film zu erscheinen. Johannes hat 2018 dieses ungewöhnliche, aber abwechslungsreiche Hobby für sich entdeckt und ist mittlerweile mehrmals im Jahr für Fernseh- und Kinoproduktionen unterwegs.