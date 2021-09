Eine Bücherei nicht nur für Leseratten

Plus Mit einem neuen Konzept will die Leiterin der Mindelheimer Stadtbücherei erreichen, dass noch mehr Menschen als bisher die Angebote nutzen. Die beschränken sich längst nicht nur auf Geschriebenes.

In der Mindelheimer Stadtbücherei bleibt kein Buch neben dem anderen stehen. Grund ist aber nicht allein die anstehende Sanierung des Gebäudes in der Mindelgasse 1, die wohl im Jahr 2023 erfolgen wird. Bis dahin muss die Bücherei vorübergehend umziehen. Grund ist auch ein neues Konzept, das die neue Leiterin der Bücherei umsetzen möchte.