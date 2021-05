Mindelheim

Erste Impfaktionen bei der Mindelheimer Firma Grob

Früher ging es um Verbrennungsmotoren, heute um Maschinen für die Elektromobilität: Die Grob-Werke in Mindelheim. Dort hat es in dieser Woche eine Impfaktion gegeben.

Plus Das Mindelheimer Unternehmen Grob hat in dieser Woche rund 300 Mitarbeiter gegen Corona geimpft. Bestimmte Beschäftigte haben bei der Impfaktion Priorität.

Von Johann Stoll

In der Chefetage der Grob-Werke in Mindelheim wäre man in diesen Tagen gerne etwas mehr Magnet-Schultz. Das Memminger Unternehmen hatte vor wenigen Tagen bei der Bayerischen Staatsregierung das große Los gezogen und konnte innerhalb von zwei Tagen rund 1000 Beschäftigte gegen eine Covid-19-Erkrankung im Betrieb impfen.

