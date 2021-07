Mädchen verfolgen einen Exhibitionisten an Mindelheims Nordsee

Ein Unbekannter belästigt an der kleinen Nordsee von Mindelheim ein 16 Jahre altes Mädchen. Die Polizei sucht nun nicht nur nach dem Mann, sondern auch nach mehreren Zeuginnen und Zeugen.

Ein unbekannter Mann hat am Freitag eine 16-Jährige belästigt. Das Mädchen ging zwischen 17.45 und 18 Uhr an der sogenannten kleinen Nordsee spazieren. An dem dortigen Steinberg am Ostufer stand ein Mann, der mit heruntergezogener Badehose an seinem Glied manipulierte.

Zwei Schwimmer hätten den Mann zur gleichen Zeit entdeckt, berichtet die Polizei am Samstag. Einer der Schwimmer habe den Mann daraufhin vom Wasser aus angeschrien und ihn aufgefordert, sofort aufzuhören, ansonsten werde er die Polizei alarmieren.

Die 16-Jährige habe "verstört über das Gesehene" reagiert, teilt die Polizei mit. Das Mädchen lief zu ihrer Freundin und berichtete ihr von dem Vorfall. Gemeinsam nahmen die Mädchen dann die Verfolgung es Exhibitionisten auf, der das Seeufer bereits verlassen hatte. Der Unbekannte sei barfuß und lediglich mit einer grauen Badehose bekleidet, den Feldweg vom Ostufer des Sees in Richtung Nassenbeuren gelaufen, anschließend auf dem Radweg in Richtung Mindelheim. Um den Hals trug er ein grau-weißes Handtuch. Am Spielplatz Sebastianpark in Mindelheim verloren die Mädchen den Mann aus den Augen.

Die Polizei Mindelheim gibt eine Personenbeschreibung des Exhibitionisten heraus

Nun sucht die Polizei nach dem Unbekannten. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Vermutliches Alter Ende 40 bis Mitte 50, Etwa 1,80 m groß, schlanke Statur, kurze graue Haare, Dreitagebart. Zum Tatzeitpunkt war er lediglich mit einer grauen Badehose sowie einem grauweißen Handtuch bekleidet.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder den Mann gesehen haben werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/7685-0 bei der Polizeiinspektion Mindelheim zu melden.

Insbesondere werden die beiden Schwimmer, die den Mann am Steinberg an der kleinen Nordsee beobachtet haben, gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mindelheim zu melden.

Bei den Ermittlungen wurde ebenso bekannt, dass auch eine Frau Angaben zu dem Gesuchten machen kann. Sie war mit einem Fahrrad auf Höhe Eichenweg in Mindelheim unterwegs. Auch diese Frau soll sich bei der Polizei melden.