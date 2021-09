Mindelheimer Klinik soll noch moderner werden – und dadurch teurer

Plus Die Pläne für die Erweiterung der Mindelheimer Klinik werden nochmals geändert. Der Standort soll als Gesundheitscampus deutlich gestärkt werden. Dafür kommen auf den Landkreis Mehrkosten in Millionenhöhe zu.

Noch mehr neue Flächen, ganz neue Technik: Die Pläne für die Erweiterung der Mindelheimer Klinik ändern sich ein zweites Mal. Im November 2020 war die Altplanung bereits um ein neues Ärztehaus erweitert worden. Nun wurde die nächste Änderung im Kreisausschuss des Unterallgäuer Kreistages bekannt gegeben. Für den Landkreis wird es deutlich teurer – dafür soll die ambulante Behandlung gestärkt werden.