Missbraucht am Mindelheimer Maristeninternat: Opfer startet Petition

Als Jugendlicher ist ein Mann von einem Frater am Maristeninternat missbraucht worden. Nun kämpft er für mehr Entschädigung für sich und andere Opfer.

Auf der Kampagnenplattform Change.org läuft derzeit eine Petition, deren Ursprung in Mindelheim liegt. Unter dem Titel „Überlebende von Missbrauch in der Katholischen Kirche endlich angemessen entschädigen“ formuliert Karl Maier, wie sich der Organisator der Petition nennt, Forderungen an Justizministerin Christine Lambrecht und die Deutschen Ordensobernkonferenz sowie deren Generalsekretärin Sr. Agnesita Dobler. Mehr als 40.700 Menschen haben die Petition bereits unterschrieben.

Maier, der zu seinem eigenen Schutz anonym bleiben möchte, gibt in der Petition an, im Mindelheimer Maristeninternat gelebt zu haben. „Während dieser Zeit wurde ich vom damaligen Maristenfrater und ehemaligen Internatsleiter wiederholt vergewaltigt“, schreibt Maier in der Petition. „Er war dafür nie im Gefängnis, seine Taten sind längst verjährt. Was nie verjähren wird, ist mein Trauma.“

Der Frater stand bereits zweimal wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht

Der besagte Frater wurde 2011 wegen sexuellen Missbrauchs eines 13-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung verurteilt. Weitere Fälle konnten von der Justiz damals nicht mehr verfolgt werden, weil sie bereits verjährt waren. Bereits 2008 hatte das Memminger Amtsgericht den Frater, ebenfalls wegen sexuellen Missbrauchs eines Minderjährigen, zu einer Bewährungsstrafe von zehn Monaten verurteilt.

Im September 2007 war der Mann überraschend von seinem Posten in Mindelheim abberufen worden. Zunächst hieß es, um an noch verantwortungsvollerer Stelle zu wirken. Erst im Frühjahr 2010 und auf öffentlichen Druck hin räumten die Maristen ein, dass der Frater wegen einer sexuellen Verfehlung 2008 verurteilt worden ist.

Auch Karl Maier war eigenen Angaben zufolge ein Opfer des Fraters, der ihn sexuell missbraucht hat. Mehrfach habe er sich das Leben nehmen wollen, erst durch jahrelange Therapie könne er nun darüber sprechen, so der Verfasser der Petition. „Aber wie viele Opfer schweigen wohl weiterhin?“, fragt Maier.

Im Namen aller Menschen, die in kirchlichen Kontexten Gewalt und Missbrauch erfahren und erfahren haben, fordert er in seiner Petition Rechenschaft und Entschädigung. „Nicht, weil das, was mir angetan wurde und worunter ich mein gesamtes Leben leide, zu entschädigen ist. Sondern weil es um Anerkennung dieser Straftaten geht und darum, dass sie endlich nicht mehr zugelassen werden.“

Was das Opfer von den deutschen Orden und der Justiz fordert

An die Deutsche Ordensobernkonferenz appelliert Maier, den in Orden stattgefundenen Missbrauch anzuerkennen und die Opfer entsprechend zu entschädigen. „Wir Überlebenden warten darauf schon viel zu lang.“

Von Justizministerin Christine Lambrecht fordert Maier, dass der Staat die Aufarbeitung von jahrzehntelangem Missbrauch in der Katholischen Kirche nicht den Kirchen- und Ordensoberhäuptern selbst überlassen solle. „Schützen Sie Kinder in der Kirche und in Orden“, schreibt Maier. „Bewegen Sie die Deutschen Orden zu angemessen Entschädigungszahlungen!“

Immer wieder könne man in den Medien von Entschädigungssummen lesen, die die Kirche zahle – doch bei den allermeisten Opfern komme bis heute nichts an, so Maier. „Denn: Fand der Missbrauch in einem Orden und nicht in einem kirchlichen Kontext statt, gibt es noch immer keine angemessene Entschädigung.“ Dabei spielten sich viele pädokriminelle Übergriffe im kirchlichen Umfeld in den Orden ab, weil diese die Internate betreiben, so Maier.

Karl Maier schließt sich der Betroffenenorganisation Eckiger Tisch an. Er fordert für jeden Überlebenden von Missbrauch in der Katholischen Kirche und den Orden eine sechsstellige Summe. Der Eckige Tisch vertritt die Interessen von Betroffenen sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen speziell im Kontext der Katholischen Kirche.

