Neues Leben im alten Mindelheimer Mesnerhaus

Plus Die Verwaltung der Pfarreiengemeinschaft ist in das renovierte Gebäude aus dem 17. Jahrhundert gezogen. Festlicher Gottesdienst zur Einweihung.

Von Franz Issing

Die Mindelheimer Altstadt ist um ein bauliches Schmuckstück reicher und das historische Ensemble um die Pfarrkirche St. Stephan wieder komplett. Nach gründlicher Generalsanierung zog nach 20-jährigem Dornröschenschlaf wieder Leben in das zu einem modernen Verwaltungsgebäude umfunktionierte ehemalige Mesnerhaus aus dem 17. Jahrhundert ein. Die katholische Kirchenstiftung nahm für die Sanierung des maroden Gebäudes rund 1,5 Millionen Euro in die Hand. An diesen Baukosten beteiligte sich mit einem Großteil auch die bischöfliche Finanzkammer in Augsburg.

