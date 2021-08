Rollerfahrer flüchtet nach Unfall in Mindelheim zu Fuß

Nach einem Zusammenstoß in der Mindelheimer Altstadt machte sich der Verursacher aus dem Staub, konnte aber ermittelt werden.

Ein Rollerfahrer ist in der Mindelheimer Altstadt in die Seite eines Autos gefahren und ist dann zu Fuß geflohen. Laut Polizei hatte er versucht, rechts an dem Auto vorbeizufahren, das gerade einparken wollte. Dabei kam es dann zum Zusammenstoß.

Der Rollerfahrer hatte keinen Führerschein

Der Rollerfahrer konnte jedoch von der Polizei ermittelt werden und es stellte sich heraus, dass er keinen gültigen Führerschein hat. Außerdem bekam er eine Anzeige wegen Unfallflucht. Den Schaden beziffert die Polizei auf 1500 Euro. (mz)