Verdi kämpft gegen Auslagerungerungen im Klinikverbund Allgäu

Die Verhandlungen an den Kliniken, zu denen auch die Häuser in Mindelheim und Ottobeuren gehören, gehen Anfang Juni weiter. Was verdi fordert.

Unter dem Motto „Ein Krankenhaus, eine Belegschaft“ kämpft die Gewerkschaft verdi weiter gegen die geplanten Auslagerungen im Klinikverbund Allgäu, zu dem auch die Häuser in Mindelheim und Ottobeuren gehören. In dem Flugblatt heißt es, viele Kliniken seien in den letzten Jahren der Logik gefolgt, über Ausgliederungen einige Beschäftigte in Tochtergesellschaften oder tariflose Firmen überzuleiten. „So auch beim Klinikverbund Allgäu. Hier wurden sukzessive Beschäftigte der Labore und Servicebereiche ausgegliedert mit der Konsequenz, dass mitunter der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) von da an nicht mehr gilt.“

Im Unterallgäu wurden laut verdi bereits im April die Labore an das Labor Dr. Gärtner ausgegliedert. Um den viel besseren TVöD weiterhin zu wahren, habe man den neuen Arbeitgeber zu Tarifverhandlungen aufgefordert. Nach einem ersten Sondierungsgespräch sehe dieser aber bislang keine Möglichkeit, mit verdi zu verhandeln.

Wie berichtet sind nun weitere Ausgliederungen zum 1. August geplant. Davon betroffen sind Beschäftigte der Küche, Hauswirtschaft, Bettenzentrale und Reinigung in Mindelheim und Ottobeuren, die bislang beim Mutterhaus angestellt sind. Laut verdi spaltet Ausgliederung die Belegschaften und verschlechtert die Arbeitsbedingungen. Das Motto müsse dagegen lauten: Ein Krankenhaus, eine Belegschaft und damit TVöD für alle!

Im aktuellen Fall stehe die Gewerkschaft in Tarifverhandlungen mit dem Klinikverbund Allgäu. Man habe dazu bereits einen Tarifvertragsentwurf erhalten und diesen mit der Tarifkommission besprochen. „Der Vorschlag sieht vor, die Altersvorsorge aufrecht zu erhalten - ein für uns unabdingbarer Punkt. Weiter ist hingegen ebenfalls vorgesehen, die Beschäftigten in die Servicegesellschaften überzuleiten und den entstehenden, finanziellen Nachteil mit einer Besitzstandszulage auszugleichen. Diese wird allerdings durch künftige Entgelterhöhungen abgeschmolzen und die Beschäftigten nehmen nur zu einem kleinen Teil an den Tariferhöhungen teil“, heißt es in dem Schreiben von verdi.

So würden durch den Arbeitgebervorschlag künftige Stufensprünge nicht berücksichtigt und angebliche Besitzstandszulagen führten zu massiven Einkommensverlusten. Auch gebe es deutlich geringere Jahressonderzahlungen und neue Anträge auf Altersteilzeit seien nicht mehr möglich.

Die Verhandlungen werden laut verdi am 8. Juni fortgesetzt. (mz)

