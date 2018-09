vor 37 Min.

Mindelheim hat mal wieder große Lust auf Feiern

Am Freitagabend gibt es für Jung und Alt nur ein Ziel: die Mindelheimer Altstadt.

Von Johann Stoll

Zuerst das Frundsbergfest mit dem Traumsommer, und jetzt die Altstadtnacht: Die Mindelheimer haben es wirklich gut getroffen in diesem Jahr. Am morgigen Freitag, 14. September, wird die Mindelheimer Altstadt wieder zur großen Feiermeile für Jung und Alt mit viel Musik und Tanz, interessanten Führungen, Lesungen und Akrobatik. Sogar Zirkusnummern werden geboten. Los geht es um 18 Uhr und Schluss soll um 23 Uhr sein.

Nach dem Frundsbergfest ist in Mindelheim wieder etwas los

Das Besondere in Mindelheim: Es sind zahllose Kulturschaffende, die ehrenamtlich dafür sorgen, dass die Altstadtnacht jedes Jahr im September für alle Besucher zu einem großen Fest wird. Der Besuch ist kostenlos. Auch der Einzelhandel macht die Tore weit auf und Gastronomen sorgen dafür, dass mehr als genug zum Essen und Trinken bereitsteht. Und wer nicht genug vom Feiern hat, kann sich in den Jahrmarktrummel am Rot-Kreuz-Platz bis 22 Uhr stürzen. Am Sonntag und Montag findet obendrein der Herbstmarkt statt.

Das Kulturamt hat eigens ein 20-seitiges Programm zusammengestellt. Und die Mindelheimer Zeitung liefert in ihrer heutigen Ausgabe auf den Seiten 31 bis 34 einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten.

Wer möglichst wenig verpassen will, sollte sich also vorher einen Plan zurechtlegen, wann er wo dabei sein will, wie Kulturamtsleiter Christian Schedler rät.

Ein paar Empfehlungen haben wir für Sie herausgesucht.

Kinder führen Kinder Stadtrundgang mit Grundschulkindern zu besonderen Bauwerken der Stadt. 18 und 18.15 Uhr, Eingang Pfarramt.

Skelette und Heilige Kinderführung durch die Jesuitenkirche mit Christian Schedler, 18 Uhr, Jesuitenkirche.

Herr Glück und Frau Unglück Lesung für Kinder mit Antonie Schneider in der Stadtbücherei, 18.30 Uhr.

Führung durch die Carl-Millner-Galerie mit Friederike Haber, 18.30 Uhr im Museum im Colleg.

Tastenzauber Jonas Streitel (14) am Flügel, Silvestersaal, 20.15 Uhr.

Boogie-Woogie-Crashkurs des Rock’n-Roll-Clubs Memphis, Maria-Ward-Internat, 20.30 Uhr.

Das Frox macht Zirkus Clown Pippo mit Akrobatik und Zauberei, Frox, 19 Uhr. Um 20 Uhr auch vor der Engel-Apotheke. 22 Uhr vor dem Modehaus Deschler.

Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert: über alte Maßeinheiten, Gewichte und Währungen. Kinderführung im Stadtarchiv durch Andreas Steigerwald, 19 Uhr. Für Erwachsene: 20 und 21.30 Uhr.

Ein Turm für wehrhafte Bürger Kinderführung durch das Obere Tor mit Christian Schedler, vor der Buchhandlung Saal, 20 Uhr.

Familiensache mit Silvia und Winfried Mütterlein und Tarek Aghawani: Lieder, Balladen, Hausgemachtes, Werkstattladen Mindelheim, 20 Uhr.

Raphael Steber - Liedermacher: Heimatmuseum im Kloster Heilig Kreuz, 20 Uhr, 21.30 Uhr.

Frundsbergs Grüße Das Kammerorchester spielt im Pfarrsaal St. Stephan Ottorino Resphigis Antiche Danze ed Arie. 20 Uhr.

Afrikanische Rhythmen mit Joko und Abouakrine Kane, Colleg-Hof, 20.30 Uhr, 22 Uhr.

Square Dance, Oberes Tor, 20 Uhr, 21 Uhr, 21.30 Uhr.

Schulorchester der Musikschule mit Robert Hartmann, Arkaden der Musikschule, 20 Uhr.

Unsere Bienen Film von Donat Waltenberger, Museen im Colleg, 20 Uhr.

Humor aus dem Bauch: Bauchredner Perry Paul, Museen im Colleg, 21 Uhr.

Der west-östliche Divan geht weiter: Gitarre mit Ayham Altayeb (Damaskus) und Eva Füger (Markt Wald). 22 Uhr, Herz-Jesu-Kirche im Kloster Heilig Kreuz.

Stimmakrobatik Picobellos im Silvestersaal, 22 Uhr.

Schlussakkord mit Feuerwerk und Musik im Stadtgraben vor St. Stephan.

