Mindelheim investiert weiter in seine Kinder

Die Stadt schafft Platz für Kleinkinder. 2019 könnte es eng werden

Von Johann Stoll

Die Kreisstadt Mindelheim wächst und ist vor allem bei jungen Familien als Wohnort begehrt. Für die Stadt heißt das: Es müssen dringend neue Kindergarten- und Kinderkrippen-Gruppen aufgebaut werden. Der Zeitdruck ist sogar so groß, dass Bürgermeister Stephan Winter es erstmals wagte, eine Stadtratssitzung in der Zeit des Frundsbergfestes einzuberufen.

Erst im März vorigen Jahres hatte die Stadt beschlossen, die Marcellin-Champagnat-Kindertagesstätte mit vier neuen Kindergartengruppen zu bauen. Eingerichtet werden sollte demnach auch eine neue Krippengruppe mit bis zu 15 Kindern. Diese Planung ist nun schon wieder überholt.

Fünf neue Gruppen

Nun erkennt der Stadtrat für die Champagnat-Kindertagesstätte den Bedarf von fünf neuen Gruppen an. Insgesamt sollen dort 125 Kinder im Kindergartenalter in fünf Gruppen und 30 Krippen-Kinder in zwei Gruppen betreut werden.

Bekanntlich fußt die Finanzierung der Kindergärten auf drei Säulen. Eltern zahlen Beiträge, die Stadt trägt einen Teil und der Rest kommt vom Freistaat. Damit diese Fördergelder auch rechtzeitig fließen, wurde die Verwaltung beauftragt, die notwendigen Anträge zu stellen.

Wie groß der Bedarf an Kindergarten- und -krippenplätzen tatsächlich ist, ist oft schwer abzuschätzen. Eine Pflicht der Eltern, ihre Kinder in einer solchen Einrichtung unterzubringen, gibt es nicht, erläuterte Bürgermeister Stephan Winter. Weitere Unsicherheit sind Zu- und Wegzüge. Nach den derzeitigen Anmeldungen für das kommende Kindergartenjahr zeichnet sich ab, dass nicht alle Kinder einen Platz finden können. Wer auf der Liste ab März 2019 steht und eventuelle Zuzüge könnten dann nicht mehr berücksichtigt werden.

82 Krippenplätze und 471 Kindergartenplätze

Die Leiterin des Sachgebietes Soziale Angelegenheiten, Ute Bergmaier, hat sich die Mühe gemacht, für alle Kindereinrichtungen in der Stadt die Zahl der Plätze aufzulisten. Insgesamt gibt es derzeit mit Nassenbeuren 82 Krippenplätze und 471 Kindergartenplätze.

Johann-Baptist-Luxenhofer: 3 Krippengruppen mit mit 39 Plätzen und drei Kindergartengruppen mit 84 Plätzen. Keine Erweiterung möglich.

Christoph-Scheiner: 1 Krippengruppe mit 13 Plätzen und vier Kindergartengruppen mit 104 Plätzen. Zusätzlich soll im Untergeschoss eine Gruppe mit 20 Kindern zum Januar 2019 geschaffen werden. Auch ist ein Anbau für eine Kindergartengruppe mit 25 Plätzen vorgesehen.

Marcellin-Champagnat: 3 Kindergartengruppen mit 97 Plätzen und eine Gruppe als Ausnahme. Ein Neubau mit fünf Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen mit 30 Plätzen soll ab September 2020 fertig sein. Damit würden 25 Kinder mehr Platz finden.

Heilpädagogischer Kindergarten: eine integrative Kindergartengruppe mit 15 Kindern. Keine Erweiterung möglich.

St. Stephan: 5 Kindergartengruppen mit 135 Plätzen. Neubau an der Lautenwirtswiese mit fünf Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen beschlossen. Das bedeutet: 30 Krippenplätze mehr als bisher.

Betriebskrippe Mindelzwerge: 2 Krippengruppen mit 30 Plätzen. Erweiterung um Dachgeschoss ist möglich.

St. Vitus Nassenbeuren: eine Kindergartengruppe mit maximal 15 Kindern und maximal 15 Kinder im Dachgeschoss. 36 Plätze insgesamt. Hier sei ein Neubau notwendig mit zwei Kindergartengruppen für 40 Kinder.

Stephan Winter freut sich, dass Mindelheim wächst und dass junge Menschen in die Stadt ziehen. Die Stadt sei aber auch gefordert, wenn jedes Kind einen Betreuungsplatz erhalten soll, dessen Eltern das wünschen.

Leiterinnen sind stark belastet

Josef Doll (Grüne) sorgt sich um die Belastung der Mitarbeiter. Die Einrichtungen seien inzwischen so groß, dass die Leiterinnen stark belastet seien. Laut Bergmaier seien je Kindergarten bis zu sieben Gruppen in Ordnung. Diese Größe überschreitet keine der Einrichtungen.

Dauerbaustelle ist die Personalsituation. Weil es schwierig ist, Fachpersonal zu finden, ist die Stadt ständig auf Suche nach guten Leuten. Bisher sei es gelungen, genügend Mitarbeiter zu finden.

