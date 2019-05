Muss dieser Grünstreifen geschont werden?

Plus Am Mindelheimer Forum soll eine alte Turmuhr ausgestellt werden. Weil das Gehäuse gedreht werden sollte, regte sich Widerstand.

Vorigen Dezember schien alles klar: Auf dem Platz südlich des Biergartens am Theatereck in Mindelheim soll eine ganz besondere Turmuhr auf Dauer öffentlich präsentiert werden. Noch heuer soll der 2,24 mal 2,44 Meter große Kubus samt historischer Uhr von St. Stephan aufgebaut werden. (Hier erfahren Sie mehr dazu: Eine Turmuhr für den Theaterplatz ) Jetzt schaffte es der Fall erneut in den Bauausschuss, weil es zu Irritationen über den genauen Standort des Kleingebäudes gekommen ist.

Das Projekt geht auf Wolfgang Vogt zurück, den Gründer des Schwäbischen Turmuhrenmuseums, das in der Bayerischen Museenlandschaft seinesgleichen sucht. Er hatte vorgeschlagen, die Turmuhr von St. Stephan aus dem Jahr 1872 in einem Glaskubus zu zeigen und so in Mindelheim eine weitere touristische Attraktion zu schaffen.

Die Hälfte der Kosten für die Turmuhr hat Mindelheims Bürgermeister bei Spendern eingesammelt

Der Stadtrat stimmte dem zu unter der Bedingung, dass die Hälfte der Kosten über Spendenmittel abgedeckt werden. Die von Architekt Peter Kern ermittelten Kosten von 80.000 Euro übernimmt nun also zur Hälfte die Stadt. Die andere Hälfte hat Bürgermeister Stephan Winter bei Spendern eingesammelt.

Damit hätte alles auf einem guten Weg sein können bis zur geplanten Einweihung am 5. Juli 2019. War es aber nicht. Vogt berichtete nun vor den Stadträten, er habe durch Zufall erfahren, dass das Gebäude um 90 Grad gedreht werden sollte. Ihn ärgerte das gewaltig, vor allem auch deshalb, weil er davon nicht in Kenntnis gesetzt worden war. „Das hat mich sehr überrascht“, betonte er. Denn die Uhr komme vor allem dann gut zur Geltung, wenn die Ziffernblätter gut zu sehen sind, so Vogt. Und die sind für den Norden und den Süden des Gebäudes geplant.

Mindelheims Stadtbaumeister Gerhard Frey wollte die Turmuhr am Forum um 90 Grad drehen

Stadtbaumeister Gerhard Frey wies auf einen Kanaldeckel hin. Es wäre sehr ungünstig, wenn der Bau über diesem errichtet werden würde. Eine Verlegung der Kanalrohre wäre unverhältnismäßig teuer. Das sahen auch die Stadträte so. Auch wegen des Grünstreifens entlang der Krumbacher Straße wäre es günstiger, das Gebäude um 90 Grad zu drehen. Denn dann müsste der Stapler nicht von der Krumbacher Straße her die Uhr anfahren, sondern könnte das vom Forum her tun, argumentierte der Stadtbaumeister. Frey sähe darin auch keine Verschlechterung. Denn so käme das Innenleben der Uhr, das hinter Glas präsentiert wird, besser zur Geltung.

Stadtrat Manfred Schuster (BG) überzeugte das Argument nicht, den Grünstreifen schonen zu wollen. Das sei das geringste Problem. Eine Verschalungsplatte hinlegen und der Stapler könne die Uhr in das Gehäuse einfügen. Dem folgten die übrigen Mitglieder des Bauausschusses. Es bleibt also bei der alten Planung: Die Ziffernblätter werden im Süden und Norden angebracht. Das Uhrwerk ist von Westen und Osten gut einsehbar.