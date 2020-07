vor 33 Min.

Neue Arztpraxis für Türkheim

Plus Lucia Lochner-Ezekwugo schlägt in ihrer Praxis in Türkheim digitale Wege ein.

Von Marcus Barnstorf

Über ein Drittel der Ärzte in Bayern ist bereits 60 Jahre und älter. Immer wieder finden insbesondere Hausärzte auf dem weiten Land keinen Nachfolger. Und das obwohl sich die Politik auf die Fahnen geschrieben hat, auch in Zukunft eine flächendeckende, wohnortnahe und möglichst langfristige hausärztliche Versorgung sicherzustellen. In Türkheim ist man deshalb froh über die neueste Entwicklung in Sachen ärztliche Versorgung.

Dr. Axel Steuer und seine Türkheimer Patienten haben ebenfalls Grund zur Zufriedenheit. Nach 30-jähriger Praxistätigkeit übergab er zum 1. Juli seine Hausarztpraxis in der Danziger Straße an seine Nachfolgerin, Lucia Lochner-Ezekwugo. Die 36-jährige Medizinerin wohnt mit ihren beiden Kindern (sechs und zehn Jahre) und ihrem Partner in Buchloe. Im vergangenen halben Jahr absolvierte sie bei Steuer den letzten Teil ihrer fünfjährigen Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin. „Das war für mich eine gute Gelegenheit, die Türkheimer kennenzulernen“, so die gebürtige Unterfränkin. Doch der Weg in die Einzelpraxis war nicht von vornherein klar.

Die Liebe brachte die neue Ärztin ins Allgäu und nun nach Türkheim

Vor neun Jahren absolvierte sie ihr Medizinstudium in Frankfurt und Leipzig, ehe Lucia Lochner-Ezekwugo in verschiedenen Krankenhäusern und Praxen Erfahrung sammelte.

Der Liebe wegen verschlug es sie ins Ostallgäu. Auf der mühsamen Suche nach einer geeigneten Praxis wurde sie auf Dr. Steuer in Türkheim aufmerksam. Die Chemie zwischen den beiden passte. Und so konnte Steuer seine Patienten guten Gewissens in jüngere Hände geben. Mitte Juni gab der Zulassungsausschuss grünes Licht für die Übernahme der Hausarztpraxis an der Wertach, wie sie nun zukünftig heißt. „Um meinen Patienten aus Türkheim und Umgebung eine neue und umfängliche Diagnostik in einer modern wie digital vernetzten Praxis anzubieten, wurden die Räume in den vergangenen Wochen modernisiert. Ein besonderes Augenmerk legt Lucia Lochner-Ezekwugo auf zeitgemäße Technik.

Auf Wunsch bietet das fünfköpfige Team auch eine Online-Terminvergabe sowie Video-Sprechstunden an.

Da der zweifachen Mutter Kinder sehr am Herzen liegen, bietet sie Untersuchungen auch für die Jüngsten ab der U3 an.

