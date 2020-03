Ob Corona, oder nicht: Die Kläranlage darf nie still stehen

Plus Norbert Lutz erklärt, warum die Mitarbeiter des Mindelheimer Klärwerks 14-Tage-Schichten haben. Unterdessen gibt es ein „hausgemachtes“ Problem.

Auch wenn es einem nicht immer bewusst ist. Kläranlagen sind entscheidend für das Ökosystem. Früher wurde das verschmutzte Abwasser ungefiltert in die Bäche und Flüsse geleitet. Heute fangen Kläranlagen all das auf, was Haushalte und Firmen über die Kanalisation entsorgen. Die Mitarbeiter der Anlagen werden in Zeiten von Corona als systemrelevant eingestuft. Wir haben mit Norbert Lutz, dem Leiter des Mindelheimer Klärwerks gesprochen.

„Unsere Anlage darf nie stillstehen“, erklärt der 39-jährige Abwassermeister. Lutz und drei weitere Mitarbeiter sind 24 Stunden, 365 Tage im Jahr erreichbar. Denn wenn ein technisches Problem auftritt, müssen sie schnell eingreifen. Autark arbeitet die Anlage nur für eine begrenzte Zeit. Wasserproben und Laboruntersuchungen machen sie selbst.

Im Notfall würden die Kollegen auf dem Gelände in Mindelheim wohnen

Damit die Entwässerung auch während der Corona-Pandemie gesichert ist, fährt die städtische Kläranlage einen Schichtbetrieb von 14 Tagen. Das bedeutet: Zwei Mitarbeiter bleiben vorerst im Homeoffice und springen dann ein, sollte die Schicht vor Ort an Covid-19 erkranken oder in Quarantäne geschickt werden. Für den Fall, dass beide Schichten ausfallen, gibt es auch einen Plan, erklärt Lutz. „Dann verbringt einer von uns seine Zeit in Quarantäne auf dem Gelände der Kläranlage.“

Für den Fall, dass alle vier Mitarbeiter gleichzeitig erkranken, müssen Mitarbeiter von anderen Klärwerken einspringen. „Die Anlagen sind zwar überall etwas anders aufgebaut, funktionieren aber nach dem gleichen Prinzip“, sagt Lutz. Die Mindelheimer Klärstation ist für etwa 47.000 Einwohner ausgelegt und ist seit 1981 in Betrieb. Ursprünglich wurde sie größer gebaut, als benötigt, da man damals nicht abschätzen konnte, wie sich der Wasserverbrauch entwickeln wird.

Auch wenn die Kläranlage Mindelheim mehr Kapazität hätte, ist sie mit gewissen Problemen konfrontiert. Und die sind buchstäblich „hausgemacht“: Unzulässige Entsorgungen etwa über die Toilettenspülung haben zugenommen, erklärt Lutz. Chemische Stoffe, Säuren oder Laugen können die Bakterien, die in den Klärbecken ihre Arbeit machen, zerstören. „Im schlimmsten Fall müssen wir von anderen Klärwerken Bakterien importieren.“ Auch Faser-Tücher und sonstigen Hygieneartikel, die über die Kanalisation entsorgt werden, bereiten Lutz Probleme. Nicht selten verstopfen sie Pumpen und mechanische Reinigungsvorrichtungen. „Feucht-Tücher gehören in den Abfall und nicht in die Toilette“, erklärt der 39-Jährige. Viele Bürger seien beratungsresistent und würden die Folgen erst merken, wenn die Abwasserbeiträge selbst verschuldet erhöht werden müssen.

Rund 3000 Kubikmeter Abwasser kommen täglich bei der Anlage in Mindelheim an

Dem Mindelheimer Klärwerk werden an trockenen Tagen etwa 3000 Kubikmeter Abwasser zugeführt. Das ist im Durchschnitt eine Menge von sechzehn Badewannen pro Minute. An regnerischen Tagen kann sich die Menge vervierfachen. Dann nämlich kommt das Regenwasser über die Straßenkanalisation hinzu. Nach etwa zwei Tage langem Klären in verschiedenen Becken hat das Wasser fast Trinkwasserqualität und wird in die Mindel geleitet.