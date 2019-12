10:54 Uhr

Offenbar zwei Verletzte bei Unfall nahe Schlingen

Ein schwerer Unfall hat sich bei Schlingen in der Nähe von Bad Wörishofen ereignet. Aktuell sind die Rettungskräfte noch im Einsatz.

Auf der Staatsstraße zwischen Pforzen und Schlingen in Fahrtrichtung Bad Wörishofen ist heute ein Auto offenbar ungebremst in einen voraus fahrenden SUV gekracht. Laut Augenzeugen wurden eine Frau und ein Mann dabei erheblich verletzt und in nahe gelegene Krankenhäuser eingeliefert. Die Rettungskräfte sind aktuell noch vor Ort. Von der Polizei gibt es aktuell noch keine Stellungnahme.

