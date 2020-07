09:13 Uhr

Oktoberfest-Attentat: Arzt aus Bad Wörishofen hat weiter Zweifel

Spurensicherung am Tatort. Am späten Abend des 26. September 1980 kamen bei einem Bombenanschlag auf dem Münchner Oktoberfest 13 Menschen ums Leben, einer davon war der Bombenleger, über 200 wurden zum Teil schwer verletzt. Die Bombe war gegen 22.20 Uhr in einem Papierkorb am Haupteingang detoniert.

Plus Alexander Sasse war sieben Jahre alt, als ihn die Bombe eines Rechtsextremisten vor 40 Jahren schwer verletzte. Was Sasse zur Einstellung der Ermittlungen sagt.

Von Helmut Bader

40 Jahre ist es zwar inzwischen her, das schreckliche Attentat auf dem Oktoberfest in München am 26. September 1980. Dennoch beherrschte es gerade wieder die Schlagzeilen. Auch nach so langer Zeit gehen die Meinungen über den damaligen Bombenleger Gundolf Köhler auseinander. Bei der Aufarbeitung wurde er als Einzeltäter betrachtet, doch daran wollen auch heute noch viele nicht glauben. Direkt und schwer betroffen von dem Attentat war damals Alexander Sasse mit seinen Eltern. Er ist Arzt im Privatärztlichen Zentrum in Bad Wörishofen beim Kurpark. Er selbst wurde, noch keine sieben Jahre alt, dabei schwer verletzt.

Es war sein Glück, dass damals seine Eltern vor ihm gingen, als die Bombe hochging und sie ihm, wie er jetzt erzählte, fast als so etwas wie ein Schutzschild dienten. Kein Wunder, dass diese noch viel schwerer verletzt wurden, seine Mutter verlor dabei sogar ihr rechtes Bein. An die Einzeltäterversion hat Alexander Sasse nie geglaubt und tut dies auch heute noch nicht.

Gibt es nun eine Entschädigung für Terroropfer wie den Arzt aus Bad Wörishofen?

Aufgekommen ist das Thema derzeit wieder, weil die Bundesanwaltschaft die 2014 noch einmal neu aufgenommenen Ermittlungen jetzt endgültig zu den Akten gelegt hat. Auch nach umfangreichen Untersuchungen hätte es keine konkreten Ansätze für die Verfolgung etwaiger Hintermänner oder Komplizen ergeben. Belegt sei allerdings, dass die Tat mit 13 Toten und mehr als 200 Verletzten rechtsextremistisch motiviert war. Attentäter Gundolf Köhler hatte eindeutig Kontakte zu rechtsextremen Gruppen wie der NPD und war Anhänger der damals verbotenen rechtsextremen Wehrsportgruppe Hoffmann.

Dieser Hintergrund könnte jetzt allerdings noch Chancen auf eine angemessene Opferentschädigung ergeben, wie der Opferanwalt Werner Dietrich, der die Ermittlungen mit seinem dritten Wiederaufnahmeantrag vor rund fünf Jahren in Gang gebracht hatte, hofft.

„Mir war klar, dass nicht viel herauskommen würde“, sagt Alexander Sasse

Wie aber stellt sich die neue Situation für Alexander Sasse heute dar? „Ich habe mit der Geschichte eigentlich längst abgeschlossen“, ist seine erste entschlossene Antwort. In ihm hochgekocht worden ist das schlimme Ereignis schon 10 Jahre danach durch einen Film, und auch einen Besuch im Fernsehstudio bei Markus Lanz habe es damals gegeben.

Alexander Sasse Bild: Harald Klofat

„Aber mir war auch klar, dass durch die neuen Ermittlungen nicht viel herauskommen würde. Dazu sind einfach damals zu viele Beweismittel verschwunden oder wurden nicht genau verfolgt. Das würde heute sicher anders gemacht werden“, ist er überzeugt. „Meines Erachtens wurde hier mehr Aktionismus gezeigt, um die Betroffenen zu beruhigen, aber ich finde es trotzdem in Ordnung, dass noch einmal nachgeforscht wurde.“

Auch Barbara Stamm habe als damalige Landtagspräsidentin in Bayern das Thema noch einmal aufgegriffen.

„Für eine genauere Einschätzung der Umstände des Attentates oder der politischen Hintergründe bin ich auch zu wenig Fachmann“, sagt Sasse.

Deshalb sei die Ernüchterung über das jetzige Ergebnis für ihn sehr überschaubar gewesen und er habe eigentlich damit gerechnet. „Das Leben geht weiter und man muss auch mit solch schweren Ereignissen einmal abschließen können“, sagt er.

Insofern, so Alexander Sasse, spiele für ihn ein eventueller neuer Opferfond, von dem er bisher nichts gewusst hat, auch keine Rolle mehr.

Was über diesen Fonds bislang bekannt ist:

Oktoberfest-Attentat: Was darf der Schmerz kosten?

