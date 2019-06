vor 18 Min.

Per E-Mobil durchs Unterallgäu - seien Sie dabei!

Bei der E-Mobil-Tour erkunden die Fahrer von E-Autos, Pedelecs und Co. das Unterallgäu. So können Sie auch gewinnen und Teil der Tour werden.

Von David Kienle

Eine umweltschonende Alternative zu Motorrad-Touren und Oldtimer-Rallyes ist auch in diesem Jahr wieder die E-Mobil-Tour durch die Landkreise Unterallgäu und Augsburg. Sie findet am Sonntag, 30. Juni, statt. Die Interessensgemeinschaft zur Förderung der Elektromobilität im Unterallgäu, kurz Ifeu, zeigt dabei unter der Schirmherrschaft von Landrat Hans-Joachim Weirather die Vorteile, die Elektromobilität mit sich bringen kann.

An der Tour teilnehmen kann, wer ein elektrisches oder ein teil-elektrisches Fahrzeug besitzt. Auch Pedelec- oder E-Bike-Fahrer können also mitmachen.

Wenn man kein Besitzer eines dieser Fahrzeuge ist, kann man trotzdem Teil der Tour werden. Es besteht die Möglichkeit, sich als Beifahrer anzumelden und so ebenfalls die Vorzüge der Elektromobilität zu erfahren.

Die E-Mobil-Tour geht auf 38 beziehungsweise 60 Kilometern von Mindelheim über Türkheim nach Wertachau

Die Tour führt in diesem Jahr von Mindelheim über Türkheim nach Wertachau. Für Pedelec- und E-Bike-Fahrer beträgt die Strecke rund 38 Kilometer, während alle anderen Fahrzeuge 60 Kilometer unterwegs sind. An jeder Haltestation besteht dabei die Möglichkeit, an einer Ladestation sein Fahrzeug wieder aufzuladen. An jeder der Haltestellen gibt es von der Ifeu durchgeführte Veranstaltungen zum Thema Elektromobilität. Da es sich um eine Rundfahrt und nicht um ein Rennen handelt, geht es um den Spaß an der E-Mobilität und darum, ihn auch anderen zu vermitteln.

Die Stationen sind am 30 Juni von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr am Marienplatz in Mindelheim, von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr am Marktplatz in Türkheim und ab 13.30 Uhr im Restaurant zur Wertachau in Schwabmünchen. Dort findet dann auch eine Ehrung statt.

So können Sie gewinnen und Teil der E-Mobil-Tour im Unterallgäu werden

Wer nicht nur Beifahrer sein will, hat bei uns die Chance, eine verlängerte Probefahrt mit einem Elektroauto zu gewinnen. Gemeinsam mit dem Energieversorger VWEW und dem Carsharing Kaufbeuren verlosen wir einen BMW i3 samt Freikarte für alle Ladesäulen für ein ganzes Wochenende. Wenn Sie E-Mobilität testen wollen, schreiben Sie uns doch bis Montag, 24. Juni, um 8 Uhr ein E-Mail und schildern uns, warum gerade Sie den Wagen testen wollen. Die Adresse lautet redaktion@mindelheimer-zeitung.de. Bitte vergessen Sie nicht das Kennwort E-Auto.

Wenn Sie an der E-Mobil-Tour teilnehmen wollen, können Sie sich noch anmelden. Die Anmeldung kann per E-Mail unter info@i-feu.de oder telefonisch unter der Nummer 08245/1089.

