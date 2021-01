vor 17 Min.

Plötzlich war eine Fränkin Landärztin in Türkheim

Plus Die Ärztin Lucia Lochner-Ezekwugo hat in Türkheim eine Hausarztpraxis übernommen. Mitten in der Corona-Pandemie warteten dabei einige nicht vorhersehbare Herausforderungen.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Lucia Lochner-Ezekwugo (36) ist in Unterfranken aufgewachsen. Sie studierte Medizin in Frankfurt/Main und in Leipzig. Im Sommer 2020 hat sie in Türkheim eine Hausarztpraxis übernommen und neu eröffnet. Das war zeitlich zwar zwischen den beiden „Corona-Wellen“, sei aber immer noch intensiv genug gewesen – mit Zeitdruck bei der Renovierung der Praxisräume, der Einstellung von zusätzlichem neuen Personal und der notwendigen Einarbeitung aller. Doch die Eröffnung konnte wie geplant am 6. Juli stattfinden.

Der Praxisumbau war ein Kraftakt für alle

Lucia Lochner-Ezekwugo erinnert sich an die Zeit davor, an „eine wochenlange Baustelle, offene Böden, an das Streichen von Wänden und Türen“. Vor allem das Verlegen von Netzwerkkabeln und das Schaffen von Anschlussbuchsen für die Computer in jedem Raum sei sehr aufwendig gewesen. Auch wegen der verzögerten, aber unerlässlichen offiziellen Zustimmung von Seiten des ärztlichen Zulassungsausschusses, hatte der Eröffnungstermin auf der Kippe gestanden. Doch mit tatkräftigem Einsatz und Hilfe eines Praxisplaners konnten sie und ihr Team das Ziel erreichen, und alle freuen sich jetzt über die hellen und freundlichen Räume.

Lucia Lochner-Ezekwugo wohnt seit 2019 in der Region. Ihre zwei Kinder, elf und sechs Jahre alt, gehen hier in die Schule. In ihrer neuen Türkheimer Praxis, der „Hausarztpraxis an der Wertach“, hat sie insgesamt fünf Mitarbeiterinnen. Nach Türkheim war sie über ein Inserat des scheidenden Vorgängers gekommen. Ein halbes Jahr hatte sie bei ihm mitgearbeitet. Mit dem Frühjahr 2020 hatte sie dann ihre Anerkennung als Fachärztin für Allgemeinmedizin erworben.

Corona veränderte die Organisation der Türkheimer Praxis

Bei der Frage, was in Zeiten von Corona-Schutzmaßnahem ihre Arbeit anders und schwieriger mache, ginge es vor allem um die Organisation des Praxisbetriebs. Für die notwendigen räumlichen Abstände zwischen den Patienten wurden „die Stühle im Wartezimmer reduziert“. Einen Termin bekommen Patienten nur noch nach Absprache, telefonisch oder online, damit sich nicht zu viele gleichzeitig in der Praxis aufhalten.

Da für alle die Maskenpflicht gilt, kommt zum erschwerten Atmen noch hinzu, dass die Gesichter „schwer erkennbar sind“, so Praxismanagerin Miriam Sedelmaier. „Man muss viel mehr hinterfragen“, sagt sie, „beide haben die Maske auf, man hat die Trennscheibe zwischen sich, die Patienten verstehen uns schlecht und wir sie.“ Auch am Telefon würden die Gespräche länger dauern. Dazu käme, dass sich die Vorgaben von Behörden, Trägern und Krankenkassen immer wieder änderten.

Eine gesonderte „Infektsprechstunde“ einmal am Tag gebe es für Verdachtsfälle auf Corona. Das geschehe außerhalb der normalen Sprechzeiten, und dafür gebe es einen eigenen Eingang zur Praxis. Zur Erkältungszeit im Herbst müsse oft abgeklärt werden, ob es sich um eine Covid-19-Infektion oder einen sonstigen Infekt handle. Die Praxis habe es derzeit Mitte November mit etwa 30 bis 40 solchen Patienten pro Woche zu tun. Und weil die zentrale Infektpraxis für das Unterallgäu nach dem Ende der Katastrophenfall-Situation aufgelöst worden war, liefen die Corona-Tests wieder über die niedergelassenen Ärzte.

Es liegt Lucia Lochner-Ezekwugo und ihrem Team aber fern, in diesen Zeiten nur auf die Erschwernisse zu schauen. Die Influenza sei ja im Winter ein großes Ansteckungsrisiko. Die Menschen seien jetzt „sensibilisiert und würden besser darauf achten, sich und andere vor allen möglichen Winterinfektionen zu schützen“. Die strikte Terminplanung in der Praxis führe außerdem zu einem „angenehmeren Arbeiten“.

Sprechstunden gibt es in Türkheim auch per Video

Eine weitere Neuerung in der Praxis von Lucia Lochner-Ezekwugo war die Einführung einer Videosprechstunde. Etwas, das gut in die derzeitige schwierige Situation passt. Da die Ärztin auf dem Bildschirm Sichtkontakt zum Patienten habe, ergebe das einen besseren Einblick in seinen Zustand als bei einem Telefongespräch. Auch in einer Patienten-Umfrage, wie „sie damit umgehen würden, wenn die Ärztin wegen eines Corona-Verdachts in Quarantäne gehen müsste“, hat die Videosprechstunde großen Zuspruch gefunden. Nicht zuletzt auch deshalb, weil Betroffene, die zuhause nicht über eine Online-Verbindung verfügten, dafür in die Praxis kommen könnten. Dort würde dann, assistiert durch eine Mitarbeiterin, die Verbindung zu der Ärztin hergestellt.

Lucia Lochner-Ezekwugo sagt zu ihrem ärztlichen Selbstverständnis: „Hausarztmedizin ist klassischerweise Familienmedizin, für Großeltern, Eltern und Kinder.“ Deshalb biete sie beispielsweise auch spezielle Hörtests für die Kleinen an und führe alle Vorsorge-Untersuchungen für Kinder durch.

Zur Sorge vor möglichen Corona-Risiken bei einem Besuch in ihrer Praxis sagt sie: „Wir erfüllen alle Vorgaben, und alle Mitarbeiterinnen in der Praxis sind sehr vorsichtig. Niemand hat sich bisher bei uns angesteckt. Jeder kann ohne Angst zu uns kommen.“

