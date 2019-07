vor 18 Min.

Polizei fasst international gesuchten Mörder in Mindelheim

Wegen eines vergleichsweise banalen Vergehens geht der Polizei in Mindelheim ein international gesuchter Mörder ins Netz.

Ein Telefonat mit dem Handy ist einem international gesuchten Mörder zum Verhängnis geworden. Beamten der Polizeiinspektion Mindelheim hatten den 28-Jährigen am Samstagmittag in Mindelheim angehalten, weil er im Auto ohne Freisprecheinrichtung mit dem Handy telefonierte, während er am Steuer saß. Bei der Kontrolle stellte sich dann laut Polizei heraus, dass gegen den Kosovaren ein internationaler Haftbefehl kosovarischer Behörden wegen Mordes vorlag. Der junge Mann wurde in Auslieferungshaft genommen und muss nun in seinem Heimatland eine lebenslange Haftstrafe verbüßen. (baus)

