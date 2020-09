vor 42 Min.

Polizeieinsatz im Skyline Park

Ein betrunkener Gast des Skyline Parks in Rammingen hat einem anderen mit einem Faustschlag die Nase gebrochen. Nun ermittelt die Polizei.

Gar nicht vergnüglich ging es am späten Samstagnachmittag zwischen zwei Besuchern des Skyline Parks in Rammingen zu. Wie die Polizei mitteilt, schlug ein 36-jähriger, stark alkoholisierter Mann einem 33-Jährigen offenbar unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und brach diesem so die Nase. Laut den Aussagen der Zeugen kannten sich die beiden nicht und es war vor dem Schlag auch zu keinerlei Streitigkeiten gekommen. Den 36-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. (mz)

