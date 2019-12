vor 37 Min.

Polizeieinsatz in Mindelheimer Mittelschule

Am Mittwochnachmittag wurde die Polizei zu einem Einsatz in der Mittelschule Mindelheim gerufen. Grund war das Verhalten eines 15-Jährigen.

Von Max Kramer

Weil er sich auffällig verhalten haben soll, hat ein 15-Jähriger am Mittwoch einen Polizeieinsatz in der Mindelheimer Mittelschule ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, erreichte sie am frühen Nachmittag die Meldung, dass der Jugendliche andere bedroht habe und sich in einem "psychischen Ausnahmezustand befinde". Gleich mehrere Polizeistreifen rückten daraufhin aus.

Polizeieinsatz in Mindelheimer Mittelschule endet glimpflich

Die Beamten lösten die Situation vor Ort schnell auf. Dabei stellte sich heraus, dass der 15-Jährige weder Schüler noch Lehrer gefährdet hatte. Trotzdem ließ die Polizei den Jugendlichen nach eigenen Angaben anschließend ärztlich behandeln. Der Einsatz war damit nur wenige Minuten nach der Mitteilung wieder beendet.

