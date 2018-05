vor 38 Min.

Probe für den großen Auftritt

An der Mittelschule gibt es morgen ein Festkonzert

Von Maria Schmid

Sie mussten hoch hinauf, die Fünft- bis Achtklässler der Mittelschule Mindelheim, hinauf in den dritten Stock, ins Dachgeschoss der Alten Knabenschule. Hier sollten vor allem ihre Stimmen „hoch“ hinauf für das anstehende Festkonzert am Mittwoch, 16. Mai, 19 Uhr, in der Aula der Schule. Es ist der krönende Abschluss des Projektes „Musizieren statt Konsumieren“.

Der Raum, mit Sofa, Sessel und Stühlen ausgestattet, lud direkt zum „Hinlümmeln“ ein. Die Lehrerinnen Bianca Fendt mit Gitarre und Veronika Vogt mit ihrer Harfe ließen jedoch keine Muße aufkommen. Sie forderten die Schüler immer wieder zum Stehen auf. Da ging das Singen gleich viel leichter. Projektleiterin Julia Jacobs am Klavier von der „Internationalen Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation München“ ist nicht nur eine talentierte Sopranistin. Sie wird beim Konzert die zauberhafte Arie „O mio babbino caro“ (O, mein lieber Papa) aus der Oper „Gianni Schicchi“ von Giacomo Puccini singen. Sie kennt sich mit Stimmbildung aus und unterrichtet beim Tölzer Knabenchor. Ihre Ausbildung erhielt sie unter anderem bei Lehrern der Staatsoper München und des Gärtnerplatztheaters, sie hat ein gesangspädagogisches Zertifikat und ein Musikwissenschaftsstudium an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Kurz: Julia Jacobs weiß, wovon sie spricht, und animiert die angehenden Chorsänger zu einem vierstimmigen Rhythmus-Kanon „Gong zi Gong“, in dem nur Sprache, unterstützt von Händereiben, Fingerschnippen und zischenden Lauten oder „Brrr, oh, ah“ zu vernehmen sind. Besonders Spaß macht auch das „Feuerwerk“ von Wincent Weiß, in dem es heißt: „Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk – oh-oh.“ Da sind alle mit „Herz, Kopf und Hand“, dem Motto der Schule, dabei. Dass es außerdem zum Konzert noch passende blaue Polo-Shirtsgeben wird, feuert noch mehr an.

Geprobt wurde auch mit Solosänger und Moderator Christos Georgiadis das Lied „The Sound of Silence“ (Die Klänge der Stille), dem Welthit von Paul Simon, der 1964 veröffentlicht wurde. Für weitere besondere Momente sorgen im Konzert auch Jennifer Mendler, Gitarre, und Alisa Lavrenova, Gesang. Sie übten den Song „Riptide“ von Vance Joy ein und probten wie andere Instrumentalisten in Nebenräumen. Außerdem erwarten die Gäste noch etliche weitere Schmankerl wie der erste Satz aus der „Pastorale“ von Ludwig van Beethoven, Christian Dreyer an seiner Steirischen Harmonika und das Lied „Look at the world“ von John Rutter, das vom Chor zweistimmig gesungen wird.

Mit dabei sein werden auch der Direktor der Stiftung, Johannes Erkes, und einige Profimusiker. Die von Erich Fischer gegründete Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, Kultur und Zivilisation, vor allem der Musik, zu fördern. Die „Musik für Schüler“ steht somit auch in diesem Jahr in der Mittelschule Mindelheim fest im Programm. Projektpartner von „Musik für Schüler“ ist unter anderem das Bayerische Kultusministerium und die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Im aktuellen Schuljahr sind es zwölf Schulen, die mit der Unterstützung durch den Kulturfond Bayern eine gesonderte Chorförderung „Musikzentrum mit Schwerpunkt Chor“ erhalten.