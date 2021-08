So lief die Impfaktion vor dem Skyline Park

Erst Impfung, dann Achterbahnfahrt - das war am Samstag im Skyline Park möglich. Zielgruppe waren vor allem die jüngeren Unterallgäuer. So kam die Aktion an.

Der Impfbus machte am Samstag vor dem Skyline-Park in Rammingen Halt. „Wir haben die Initiative ergriffen und uns überlegt, wo wir möglichst viele Menschen erreichen können“, sagt Dr. Max Kaplan, Koordinator des Unterallgäuer Impfzentrums in Bad Wörishofen. Zielgruppe seien aktuell vor allem die 20 bis 40-Jährigen. In dieser Altersgruppe seien der Nachholbedarf und die Zahl an Corona-Infektionen am größten. Daher freut es Kaplan, dass sich vor dem Freizeitpark viele junge Pärchen impfen ließen. Insgesamt 50 Dosen wurden dort verabreicht, gehofft hatte Kaplan auf bis zu 100 Impfwillige.

Impfstoff von Johnson und Johnson war bei der Impfaktion am Skyline Park am meisten gefragt

Etwa ein Viertel jener, die sich am Skyline-Park impfen ließen, seien gezielt wegen des Impfbusses gekommen. Der Rest waren laut Kaplan normale Gäste. Als Bonus gab es zwei Euro Rabatt auf die Eintrittskarte für den Freizeitpark, die Kosten dafür übernehme der Staat. Der Betreiber des Parks habe zudem Verzehrgutscheine im Wert von fünf Euro beigesteuert. Am meisten gefragt war das Vakzin von Johnson und Johnson. „Dieser Trend hält in den Ferien an, es reicht schließlich eine Impfung. Manche hoffen, dass sie so komplett geimpft in den Urlaub fahren können“, sagt Kaplan.

Lesen Sie dazu auch