Filmreife Flucht vor der Polizei endet an einer Leitplanke in Rammingen

Weil er sich einer Verkehrskontrolle entziehen wollte, gab ein 19-Jähriger am frühen Montag Vollgas und versuchte, vor der Polizei zu flüchten. Dieser filmreife Fluchtversuch misslang aber gründlich und endete an einer Leitplanke.

Laut Polizei wollte in den frühen Montagmorgenstunden eine Streife der PI Bad Wörishofen einen Pkw zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Rammingen anhalten. Als sie mit dem Streifenwagen wendeten, entfernte sich der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit, bog am Ende der Schulstraße dann auf einen Feldweg ab und fuhr nordwärts parallel zum Wörthbach.

Auf der Flucht vor der Polizei verlor der Fahrer (19) bei Rammingen die Kontrolle über sein Auto

Dabei beschleunigte er seinen Pkw derart, dass die Polizeistreife aus Sicherheitsgründen den Abstand vergrößern lassen musste. Letztendlich verlor der Fahrer dann aber die Kontrolle über seinen Pkw, brach durch ein Gebüsch und wurde von der Leitplanke an der Kreisstraße gebremst. Der 19-jährige Fahrer aus dem Unterallgäu und sein Beifahrer blieben unverletzt.

Der Grund für sein Verhalten war schnell festgestellt: Der Autofahrer hatte Alkohol getrunken und muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Zur Absicherung der Straße und der technischen Hilfe vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren Rammingen und Tussenhausen mit circa 25 Rettungskräften im Einsatz.

