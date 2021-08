Wie die Jugendkapelle Rammingen Corona ein Schnippchen schlug

Plus Um endlich einmal wieder vor Publikum zu spielen, hatten die Jungmusiker vier Ständchen verlost. Überraschungen gab es einige.

Ein Konzert vor Publikum ist wohl die schönste Motivation für Musiker, für die Jugend sowieso. Um den Einschränkungen, die die Corona-Pandemie gerade den Vereinen abverlangt, ein kleines Schnippchen zu schlagen, hatte sich die Jugendkapelle im Musikverein Rammingen deshalb etwas ganz Besonderes ausgedacht und vier kleine Privatkonzerte zur Verlosung ausgeschrieben. Sozusagen „frei Haus“ bekamen die Gewinner so die Chance, die Jungmusiker vor Ort im Rahmen eines Ständchens zu empfangen.