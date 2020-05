13:00 Uhr

Randalierer in Mindelheimer Schrebergarten

Über ungebetenen Besuch und Schäden im Garten ärgern sich Mindelheimer Hobbygärtner.

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag einen Schrebergarten am Mühlenpark in Mindelheim verwüstet. Laut Polizei beschädigten sie das Dach des Gartenhäuschens und trampelten in den Blumen herum.

Die Mindelheimer Polizei sucht Zeugen

Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei Mindelheim (Telefon 08261/76850) sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. (mz)





