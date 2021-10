Frische Fassade fürs Mindelheimer Rathaus

Plus Das Mindelheimer Rathaus wird von außen saniert: Im zweiten Anlauf fand sich nun eine Firma, die die Arbeiten zu einem akzeptablen Preis ausführt.

Gleich nach dem Frundsbergfest 2022 – sofern es wegen der Corona-Pandemie stattfinden kann – wird das Rathaus in Mindelheim außen saniert. Das hat nun der Umwelt-, Verkehrs- und Bauausschuss des Stadtrates beschlossen.