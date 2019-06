vor 18 Min.

Schwerer Unfall auf Motorcross-Strecke

Rettungshubschrauber fliegt verletzten 17-Jährigen in Klinik.

Auf der Motorcross-Strecke in Ettringen hat sich am Samstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein 17-jähriger Oberbayer ist dort nach Angaben der Polizei mit seiner Geländemaschine in einer Linkskurve von der Strecke abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Da eine Wirbelsäulenverletzung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der junge Mann mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. (mz)

