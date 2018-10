04:10 Uhr

So hilft Rotary der Mindelheimer Mittelschule

Weil das Geld fürs Frühstück für alle Schüler fehlt, hilft der Verein und setzt auf eine pfiffige Idee.

Von Johann Stoll

An der Mindelheimer Mittelschule läuft seit ein paar Jahren das Projekt „Gesunde Ernährung“. Einmal in der Woche können alle Schüler vor dem Unterricht ein gesundes Frühstück bekommen – zum Nulltarif. Dieses Angebot stand nun auf der Kippe, weil der Schule die notwendigen Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen.

Eingesprungen ist nun der Rotary-Club Mindelheim, der eine Summe von 3000 Euro bereitstellt, sodass die Mittelschüler auch im neuen Schuljahr sich über Müsli, frisches Obst mit Gemüse, Joghurt, Käse, Marmelade, Brot, Butter, Kakao und Orangensaft freuen können.

Für das Frühstück in Mindelheim werden Akten geschreddert

Klaus Weidener ist in diesem Jahr Präsident des Mindelheimer Rotary-Clubs mit seinen aktuell 47 Mitgliedern. (Lesen Sie dazu auch: Wechsel bei den Rotariern) Als Weidener, der ein Vermessungsbüro leitet, von dem finanziellen Engpass der Schule Wind bekommen hat, hat er sofort gehandelt. „Wir wollen die Schule unterstützen, in der eine sehr gute Arbeit geleistet wird“, sagt Weidener.

1500 Euro haben sich noch in der Kasse des Rotary-Clubs für den guten Zweck loseisen lassen. Woher aber soll der Rest kommen? Weidener hat dazu einen Tipp vom benachbarten Club aus Kaufbeuren bekommen. Die Entsorgungsfirma Dorr in Kempten sei sehr sozial eingestellt und bereit, für diesen Zweck kostenfrei einen Nachmittag lang einen Lkw zur Verfügung stellen, in dem Akten vernichtet werden können. Dorr sagte sofort zu ,zu helfen und kommt nun am Freitag, 19. Oktober, von 13 bis 18 Uhr nach Mindelheim. Geschreddert wird in der Nähe des Wertstoffhofes, weil dort Fahrzeuge gut anfahren können.

Rotary bittet für die Aktenvernichtung um Spenden

Die Aktion richtet sich an Privatleute ebenso wie an Gewerbetreibende, sagte Weidener. Es kann also jeder diese Gelegenheit nutzen, sensible Daten sicher zu vernichten. Angenommen werden nicht nur Papierakten, sondern auch CDs und Festplatten. Auch vertrauliche Akten und Daten werden vernichtet.

Wie aber kommen die Rotarier und die Mittelschule nun an das notwendige Geld? Präsident Klaus Weidener will die Aktenvernichter um Spenden bitten. Je Kilo oder je CD sollte ein Euro für den guten Zweck gegeben werden. Für eine Festplatte wären es zehn Euro. Hochsensible Daten nimmt die Firma Dorr mit ins Werk nach Kempten und vernichtet sie dort zuverlässig und fachmännisch.

