Spielwaren-Verkaufsverbot im Unterallgäu: Mit zweierlei Maß gemessen

Plus Manche Läden im Unterallgäu dürfen keine Spielwaren verkaufen - andere dagegen schon. Das finden viele ungerecht. MZ-Redaktionsleiter Johann Stoll kommentiert die Entscheidung.

Die Kritik ist mehr als berechtigt: Wenn ein Lockdown für bestimmte Branchen verhängt wird, dann sollte der für alle gelten, ohne Ausnahme. Tatsächlich aber durften die einen kurz vor Weihnachten weiter Spielwaren verkaufen, andere aber nicht. Das ist ein Unding.

Kein Verkauf von Spielwaren beim Müller-Drogeriemarkt in Mindelheim: Die gesamte Altstadt leidet darunter

Während also draußen in der Allgäuer Straße der Bär steppte, war es in der Innenstadt kurz vor Weihnachten merklich still. Denn wenn bestimmte Waren nicht verkauft werden dürfen, kommen weniger Kunden und es werden auch andere Sortimente nicht mehr gekauft. Der Spielwarenverkauf vor Weihnachten ist ein solcher Magnet. Da der weggefallen ist, war die gesamte Altstadt betroffen.

Stationären Einzelhandel stärken? Da war doch was!

Alle Welt ruft nach der Stärkung der Innenstädte, und dann stellt die Politik ein Corona-Regelwerk auf, das die Innenstädte schwächt. Dass die Staatsregierung diese Ungleichbehandlung inzwischen beendet hat, hilft den Betroffenen leider nicht mehr. Solche handwerklichen Fehler führen dazu, dass die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen nicht gerade zunimmt. Auch vom Landratsamt Unterallgäu hätte man sich mehr Fingerspitzengefühl gewünscht. Oder hat Landrat Alex Eder nach seinem öffentlich gemachten Unbehagen über die Corona-Maßnahmen so viel Gegenwind aus München bekommen, dass er die Lust an weiteren Verbalscharmützeln mit München verloren hat?

