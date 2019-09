27.09.2019

Startschuss für die neuen Kindergärten

Die Bauarbeiten bei St. Elisabeth und St. Josef sind angelaufen. Insgesamt kosten beide Projekte rund 6,2 Millionen Euro. Türkheim muss davon gut drei Millionen Euro aus der Gemeindekasse zahlen

Von Alf Geiger

Jetzt geht’s los: Mit einem symbolischen „Ersten Spatenstich“ beim Kindergarten St. Elisabeth wurde jetzt der Bau der beiden neuen Kindergärten auch offiziell auf den Weg gebracht.

In einer kurzfristig anberaumten Aktion begrüßte Bürgermeister Christian Kähler Quirin Maier und Markus Maurer-Zabel von der ausführenden Baufirma Maier aus Türkheim, Kindergartenleiter Michael Helfert, Architekt Rolf Steinhauser und Juditha Bangert. Architektin beim Planungsbüro (Ottobeuren).

Laut Kähler können die Kinder vom Kindergarten St. Elisabeth seit Montag die Bauarbeiten auf dem Grundstück gegenüber verfolgen und „alle Beteiligten freuen sich darüber, dass es nun mit dem Neubau los geht“. Bei St. Josef werde auch schon seit einer Woche gearbeitet, die Baustelle wurde eingerichtet und die Baugrube größtenteils ausgehoben.

Einen weiteren Termin für einen symbolischen „Spatenstich“ werde es hier aber nicht geben, beide Projekte sollen dann bei einem Richtfest gemeinsam gefeiert werden, so Kähler.

Weil die Wertachgemeinde gerade bei jungen Familien so beliebt ist, ist nicht nur die Warteliste bei Häuslebauern mit gut 150 Anfragen lang – der Bedarf an zusätzlichen Kindergartenplätzen ist auch deshalb so groß, weil Türkheim dabei ist, mehrere große Baugebiete auszuweisen, um dem Ansturm gerecht zu werden. Inzwischen scheint auch sicher, dass der zugesagte Zuschuss zu den Kindergarten-Neubauten beim Kindergarten St. Elisabeth und St. Josef – wie von der Regierung von Schwaben in Aussicht gestellt – fließen wird.

Türkheim hat schon seit längerem eine diesbezügliche „Unbedenklichkeitsbescheinigung“ und Kähler ist optimistisch, dass das Geld dann auch wirklich bei der Marktgemeinde ankommen wird.

Insgesamt sollen beide Neubau-Projekte 6,2 Millionen Euro kosten, auf 3,3 Millionen soll sich der staatliche Zuschuss inklusive Sonderförderung summieren, sodass am Ende rund 2,9 Millionen Euro Eigenanteil aus der Türkheimer Gemeindekasse gezahlt werden müssen.

Rund 130 Kindergartenplätze sollen in den Kindergärten St. Josef und St. Elisabeth entstehen, die dringend gebraucht werden: Schon jetzt deutet sich an, dass es mit diesen beiden Projekten gar nicht getan sein könnte. Zusätzlich muss die Gemeinde auch eine Lösung für die Grundschule finden, die längst aus allen Nähten platzt. Entsprechende Überlegungen beschäftigen bereits den Gemeinderat.

Themen folgen