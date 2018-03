17:55 Uhr

Suche nach Wegen aus der Schuldenfalle

726 Menschen aus Memmingen und dem Unterallgäu haben sich vergangenes Jahr an die Experten der Caritas gewandt

Von Manfred Jörg

„Wer zu uns kommt, ist zahlungsunfähig. Bestehende Forderungen werden nicht mehr beglichen und durch Inkasso-Unternehmen, Konto- und Lohnpfändungen oder den Gerichtsvollzieher bereits eingefordert.“ Mit diesen Worten beschreibt Simone Jendrosch, Leiterin der Schuldner- und Insolvenzberatung der Caritas Memmingen-Unterallgäu, ihre alltägliche Arbeit.

Nun hat sie ihren Bericht für 2017 vorgelegt. Im vergangenen Jahr haben demnach insgesamt 726 Menschen die Beratungsstellen in Mindelheim und Memmingen besucht. 150 Ratsuchende kamen aus der Stadt, 576 aus dem Unterallgäu. „Die Nachfrage ist konstant. In den vergangenen Jahren gab es kaum Schwankungen“, erklärt die diplomierte Sozialpädagogin Jendrosch. Der Landkreis ist ihren Angaben zufolge mit einer Überschuldungsquote von sechs Prozent „vergleichsweise stabil“.

Oft sind Menschen im Unterallgäu aufgrund von Trennung oder Scheidung verschuldet

In den Städten gebe es generell höhere Quoten. In Memmingen betrage sie 10,3 Prozent. Die durchschnittliche Schuldensumme pro Person beträgt nach Angaben von Simone Jendrosch 28683 Euro. Hier sei eine „leicht fallende Tendenz“ gegenüber den Vorjahren festzustellen. Als Ursachen der Ver- und Überschuldung im Jahr 2017 nennt sie: Meistens ergebe sich eine „multikausale Problemlage“, also ein Mix aus mehreren Gründen. Kaum noch in die Überschuldung führten fehlgeschlagene Immobilienfinanzierungen. Steigend sei jedoch die Anzahl der gescheiterten Selbstständigkeiten. Die veränderten familiären Situationen durch Trennung oder Scheidung bergen laut Jendrosch ebenfalls nach wie vor ein hohes Überschuldungsrisiko.

Bei zwei Dritteln der Ratsuchenden war die Existenz laut Schuldnerberatung gesichert, das heißt: Die notwendigsten Ausgaben für die monatliche Miete, Strom, Heizung und Lebensunterhalt einfacher Art konnten bestritten werden. Das sei eine Grundvoraussetzung dafür, dass ein ver- beziehungsweise überschuldeter Haushalt überhaupt aus frei verfügbaren Einkommensbestandteilen Raten an Gläubiger zahlen könne. Gemeinsam mit dem Betroffenen erörtere man dann mögliche Lösungswege aus der Verschuldung. „In einem ersten Gespräch versuchen wir, die gesamte Situation zu verstehen und zu erfassen“, sagt Jendrosch. Dazu zählt sie die Finanzen, die Familiensituation und die individuelle Problemlage. „In einem zweiten Schritt erarbeiten wir einen Haushaltsplan, beraten über mögliche finanzielle Hilfen und Einsparmöglichkeiten.“ Wichtig sei, dass dem Ratsuchenden und dessen Familie monatlich genügend Geld bleibe, um Miete, Nebenkosten, Strom, einen angepassten Versicherungsschutz, weitere Unterhaltsverpflichtungen und Lebensmittel bezahlen zu können.

Die Beratungsstellen der Caritas in Memmingen und Mindelheim helfen bei Verschuldung

Die Schuldensituation werde von den Beratern der Caritas erfasst und dann entschieden, ob außergerichtlich oder durch ein Insolvenzverfahren reguliert werden könne. Als einen möglichen Ausweg aus der Schuldenfalle nennt Simone Jendrosch die Verbraucherinsolvenz. Es handle sich hierbei um ein dreistufiges Verfahren, bei dem nach einer Regellaufzeit von sechs Jahren die Restschuldbefreiung für alle Forderungen außer den „ausgenommenen Forderungen“ erteilt werde. Voraussetzung für einen Verbraucherinsolvenz-Antrag sei ein außergerichtlicher Einigungsversuch mit allen Gläubigern. Stimmten alle zu, so sei der Schuldner nach dem Entrichten der vereinbarten Summen schuldenfrei. „Wenn er scheitert, kann der Schuldner das gerichtliche Insolvenzverfahren beantragen“, macht Jendrosch deutlich. (maj)

